Кажанна призналась о планах на Евровидение.

Украинская певица Кажанна. Фото: instagram/kazhanna

Украинская певица и блогер Кажанна в этом году не подала заявку на Нацотбор Евровидения-2025, потому что всему свое время. Однако исполнительница хотела бы поехать на конкурс и убеждена, что прошла бы в шортлист.

Об этом звезда рассказала в интервью "Суспільному".

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Кажанна хотела бы попасть на Евровидение

Исполнительница Кажанна прокомментировала намерение принимать участие в Нацотборе на Евровидение. Однако, в этом году она не рискнула подать заявку.

"Евровидение каждый год, поэтому не вижу смысла спешить, хватать эту лошадь за хвост. Я знаю, что у меня хорошая социальная поддержка, в шортлист я смогла бы пройти. Но сначала надо быть готовой к хейту. Думаю, он будет жесткий. Не уверена, что выдержала бы такой хейт, какой был в адрес Яны и Алены (Jerry Heil и Alyona Alyona). До этого нужно дорасти", — сказала звезда.

Певица добавила, что для участия в песенном конкурсе необходимо иметь определенную социальную миссию, нести смысл в своей песне.

"Надо также понимать, что будешь говорить и делать, если поедешь. Столько глаз будет обращено на Украину — это не может быть человек, который будет просто говорить: вот у меня песня о любви, это о моем бывшем. Человек должен быть готов. Не должно быть пусто в голове. Еще можно представить любовь в контексте войны, борьбы, силы. А если єто песня про ла-ла-ла, это неправильно", — добавила Кажанна.

Напомним, участник украинского Национального отбора TESLENKO решил представить на Евровидении другую страну. Также певица Оля Полякова рассказала, действительно ли готовилась к участию в Евровидении.