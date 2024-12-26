Оля Полякова зізналась, чи збирається на Євробачення — відео

Полякова відповіла, чи справді готується поїхати на Євробачення
Українська співачка Оля Полякова прокоментувала заяву відомого шоумена, що вона готується поїхати на Євробачення. Зірка зізналась, що дійсно має конкурсну пісню.
Деталями вона поділилась у програмі "ЖВЛ представляє".
Оля Полякова готувалась поїхати на Євробачення
Співачка розповіла, що готувала композицію на пісенний конкурс Євробачення зі шведським композитором Андресоном Гансоном. Однак втілити задум у реальність не вийшло.
"Він хотів зробити таку колаборацію фольклорної та англомовної естетики. Каже: "А заспівай якусь пісню народну". Я заспівала "Цвіте терен". Це мій перший світовий реліз. Ми з цим автором робили трек для Євробачення, але з цим не склалося", — сказала Полякова.
Тому артистка створила разом з композитором англомовний альбом, який вона представить вже наступного року.
"Ми почали з ним робити альбом англомовний. Я їздила до Швеції, ми накопичували матеріал, і у нас такий вже альбом є. Я його частково робила у Швеції, частково в Британії — й ось там трішки буде інакша Оля Полякова", — додала артистка.
Нагадаємо, шоумен Слава Дьомін заявив, що Полякова зібралась представляти іншу країну на Євробаченні. Також артистка зізналась, яка річ в її гардеробі має найбільшу вартість.
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