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Полякова відповіла, чи справді готується поїхати на Євробачення

26 грудня 2024 22:42
Каріна Шовенко - Редактор
Каріна Шовенко
Редактор
Оля Полякова зізналась, чи збирається на Євробачення — відео
Співачка Оля Полякова. Фото: Instagram/polyakovamusic
Каріна Шовенко - Редактор
Каріна Шовенко
Редактор

Українська співачка Оля Полякова прокоментувала заяву відомого шоумена, що вона готується поїхати на Євробачення. Зірка зізналась, що дійсно має конкурсну пісню. 

Деталями вона поділилась у програмі "ЖВЛ представляє".

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Оля Полякова готувалась поїхати на Євробачення

Співачка розповіла, що готувала композицію на пісенний конкурс Євробачення зі шведським композитором Андресоном Гансоном. Однак втілити задум у реальність не вийшло. 

"Він хотів зробити таку колаборацію фольклорної та англомовної  естетики. Каже: "А заспівай якусь пісню народну". Я заспівала "Цвіте терен". Це мій перший світовий реліз. Ми з цим автором робили трек для Євробачення, але з цим не склалося", — сказала Полякова. 

Тому артистка створила разом з композитором англомовний альбом, який вона представить вже наступного року.

"Ми почали з ним робити альбом англомовний. Я їздила до Швеції, ми накопичували матеріал, і у нас такий вже альбом є. Я його частково робила у Швеції, частково в Британії  й ось там трішки буде інакша Оля Полякова", — додала артистка.

Нагадаємо, шоумен Слава Дьомін заявив, що Полякова зібралась представляти іншу країну на Євробаченні. Також артистка зізналась, яка річ в її гардеробі має найбільшу вартість.

Євробачення Оля Полякова українські зірки пісня співачка

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