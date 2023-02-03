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Известные тревел-блогеры поделились опытом в первом выпуске украиноязычного проекта "Ютуберы"

3 февраля 2023 15:13
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Известные тревел-блогеры поделились опытом создания контента
Вышел первый выпуск "Ютуберы", посвященный тревел-тематике
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Популяризация украиноязычного контента на видеохостинговых платформах — приоритетная задача блогеров, продюсеров и всех небезразличных. Интересные и познавательные видео с креативными украинцами на YouTube-канале "УкрЮтюбПроект" стали популярными за последний год. Нередко на нем можно увидеть проекты ведущего и режиссер тревел-шоу "Орел и решка" Евгения Синельникова.

На канале вышел первый выпуск "Ютуберы", посвященный тревел-тематике.

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Подробности

Это своего рода инструкция, где опытные ютуберы разберут контент блогера-новичка и дадут ему свои советы по улучшению. Также они на примерах из собственного опыта расскажут о плюсах, минусах и секретах работы тревел-блогера в Украине.

Героями первого выпуска стали: Макс Узол и Оля Манько, Владимир Кохан (Хащи), Влад Хильченко (Одной Правой), Маша Себова и начинающая ютюберка Кристина Жук.

"Тревел или путешествия это большой сегмент украинского YouTube. Антон Птушкин, Миша Кацурин, Леся Никитюк и другие. Но скажем прямо: пробуют все, а большого успеха достигает не каждый. Мы пригласили пятерых тревел-блогеров с накопленным опытом и самой большой армией подписчиков Они передадут свой уникальный опыт, раскроют секреты и помогут советами молодым ютуберам", — рассказал Евгений Синельников.

Проект "Ютуберы" базируется на пяти наиболее объемных сегментах — тревел, юмор, образование, интервью и обзоры. В каждом из этих сегментов выбрали четыре-пять самых интересных криэйторов, подробно рассказавших об их пути в YouTube: о начале деятельности, сложностях, технике, команде, славе и хейте.

"Мы нашли в каждом из направлений криейтора-новичка, которому нужна помощь, и попросили наших экспертов прокомментировать его контент и дать советы по улучшению. В конце каждого выпуска мы со зрителем увидим, сможет ли начинающий перевести свой канал на следующий уровень и сделать украинский YouTube более богатым и разнообразным", — прокомментировал продюсер канала Сергей Гулейков.

Напомним, ранее мы рассказывали о монетизации от YouTube: сколько получил блогер из Одессы за 88 млн просмотров.

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