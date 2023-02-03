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Відомі тревел-блогери поділились досвідом в першому випуску україномовного проєкту "Ютубери"

3 лютого 2023 15:13
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Відомі тревел-блогери поділились досвідом створення контенту
Вийшов перший випуск "Ютубери", який присвячений тревел-тематиці
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Популяризації україномовного контенту на відеохостингових платформах — пріоритетна задача блогерів, продюсерів та всіх небайдужих. Цікаві та пізнавальні відео з креативними українцями на YouTube-каналі "УкрЮтюбПроєкт" стали популярними за останній рік. Нерідко на ньому можна побачити проєкти ведучого та режисер тревел-шоу "Орел і решка" Євгена Синельников.

На каналі вийшов перший випуск "Ютубери", який присвячений тревел-тематиці.

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Деталі

Це свого роду інструкція, де досвідчені ютубери розберуть контент блогерки-новачка і дадуть йому свої поради по покращенню. Також вони на прикладах з власного досвіду розкажуть про плюси, мінуси та секрети роботи тревел-блогера в Україні.

Героями першого випуску стали: Макс Узол та Оля Манько, Володимир Кохан (Хащі), Влад Хільченко (Однією Правою), Маша Себова та ютюберка-початківець Христина Жук.

"Тревел або подорожі це великий сегмент українського YouTube. Антон Птушкін, Міша Кацурін, Леся Нікітюк та інші. Але скажемо прямо пробують всі, а великого успіху досягає не кожен. Ми запросили п’ятьох тревел-блогерів з накопиченим досвідом, та найбільшою армією підписників. Вони передадуть свій унікальний досвід, розкриють секрети і допоможуть порадами молодим ютуберам", — розповів Євген Синельников. 

Проєкт "Ютубери" базується на п’яти найбільш об’ємних сегментах — тревел, гумор, освіта, інтерв’ю та огляди. В кожному з цих сегментів обрали чотири-п’ять найцікавіших кріейторів, які детально розповіли про їхній шлях в YouTube: про початок діяльності, складнощі, техніку, команду, славу та хейт. 

"Ми знайшли в кожному з напрямків кріейтора-новачка, якому потрібна допомога, і попросили наших експертів прокоментувати його контент та дати поради по покращенню. В кінці кожного випуску ми з глядачем побачимо, чи зможе початківець перевести свій канал на наступний рівень і зробити український YouTube багатшим та різноманітнішим", — прокоментував продюсер каналу Сергій Гулейков.

Нагададаємо, раніше ми розповідали про монетизацію від YouTube: скільки отримав блогер з Одеси за 88 млн переглядів.

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