Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Известный российский исполнитель призвал помогать украинцам arrow

Известный российский исполнитель призвал помогать украинцам

28 ноября 2024 17:50
Мария Покровская - Редактор
Россиянин Noize MC призвал помочь украинцам
Рэпер Noize MC. Фото: instagram.com/noizemc
Мария Покровская - Редактор

Российский рэп-исполнитель Noize MC (Иван Алексеев) в очередной раз призвал помогать украинцам во время полномасштабной войны. Артист попросил поклонников задонатить на эвакуацию людей в Донецкой области.

Соответствующую публикацию Алексеев сделал в Instastories.

Читайте также:

Noize MC попросил помочь украинцам

Российский исполнитель с начала войны начал помогать гражданским украинцам. Во время концертов за рубежом Noize MC собирает средства на нужды украинских беженцев, а также поддерживает гуманитарные инициативы.

Так, Алексеев призвал задонатить на нужды украинского благотворительного фонда, который сейчас занимается эвакуацией людей из Покровского района Донецкой области.

Noize MC поддержал украинцев
Noize MC поддержал украинцев. Фото: instagram.com/noizemc

Отметим, что Noize MC еще до начала большой войны против политики Кремля и диктатуры Путина. В феврале 2022 года артист вместе с семьей уехал из РФ и принял сторону украинцев.

Сейчас артист разорвал все связи со страной-агрессорой и живет за границей. За свою позицию на родине Алексеева признали "иноагентом".

Однако, во время наступления ВСУ на Курщину и обстрелы Белгородской области, рэпер также выразил соболезнования гражданскому населению прифронтовых территорий РФ.

"Войны быть не должно быть. Но, пока агрессор не получает по зубам, он не успокаивается и не отступает, а значит война продолжается — в этом и проблема. Поэтому да, я желаю Украине победы. И я на эту победу тоже работаю. Что никак не мешает мне сочувствовать мирным жертвам на российской стороне. И таких, как я — много. Здесь нет никакого противоречия. Когда раковому больному назначают химиотерапию, ему от нее очень плохо. Но не лечить рак — еще хуже. Крах путинской России — единственный шанс россиян на нормальную жизнь в будущем, но сам по себе он не произойдет", — сказал тогда артист.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by @noizemc

Ранее известный режиссер заявил, что хочет стать гражданином РФ.

Также мы писали, что известная актриса из Мариуполя получила роль в пропагандистском сериале.

рэпер помощь война в Украине війна российские звезды

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

18:39 Лубинец отреагировал на расстрел украинских бойцов на Запорожье

Эксклюзив

18:33 Отопительный сезон в Николаеве — готов ли город к зиме

18:22 Что будет со льготами военнослужащих в декабре 2024 года

18:16 Ермак назвал время, когда Украина проведет второй саммит мира

18:08 Львовский суд определил размер залога для Стахива — какая сумма

Выход на границы 1991 года — это еще не победа, — Ющенко - 80x80

Выход на границы 1991 года — это еще не победа, — Ющенко

Text

17:59 Важное заявление Ермака и угрозы Путина — эфир Вечір.LIVE

17:57 Гость с крайнего Севера — на Одесчине заметили снежную пуночку

17:50 В Украине повысят налоги — за что придется платить каждому

17:40 Газа не было — как украинцы отапливали свои дома 100 лет назад

17:39 Несколько регионов Украины накроет ненастье — прогноз на завтра

18:39 Лубинец отреагировал на расстрел украинских бойцов на Запорожье

Эксклюзив

18:33 Отопительный сезон в Николаеве — готов ли город к зиме

18:22 Что будет со льготами военнослужащих в декабре 2024 года

18:16 Ермак назвал время, когда Украина проведет второй саммит мира

18:08 Львовский суд определил размер залога для Стахива — какая сумма

Выход на границы 1991 года — это еще не победа, — Ющенко - 80x80

Выход на границы 1991 года — это еще не победа, — Ющенко

17:57 Гость с крайнего Севера — на Одесчине заметили снежную пуночку

17:50 В Украине повысят налоги — за что придется платить каждому

17:40 Газа не было — как украинцы отапливали свои дома 100 лет назад

17:39 Несколько регионов Украины накроет ненастье — прогноз на завтра

17:37 Историческое повышение налогов — Зеленский подписал закон

Эксклюзив

18:33 Отопительный сезон в Николаеве — готов ли город к зиме

06:40 Цены на медь — какая стоимость цветных металлов в ноябре

27 ноября 2024
Эксклюзив

22:37 Водоснабжение Николаева — когда в домах появится питьевая вода

16:07 Николаев завтра — как будут восстанавливать город

06:40 Сколько стоит чермет в Украине — цены на металлолом в ноябре

26 ноября 2024

22:37 Как в Одессе реагируют на обстрелы и тревогу — что изменилось

06:40 Золото снова дорожает — цены на драгоценные металлы в ноябре

06:30 В Украине падает стоимость пшеницы — цены на зерновые в ноябре

25 ноября 2024

17:15 Буковель на Новый Год — сколько стоит недвижимость на курорте

06:31 Экояйца — почему они столько стоят и чем лучше обычных

Text

17:59 Важное заявление Ермака и угрозы Путина — эфир Вечір.LIVE

Text

16:25 В Украине в 2025 году резко повысятся тарифы, — эксперт

Text

15:01 Атака на Украину – по сколько часов в сутки будут выключать свет

Text

13:34 Нагорняк сказал, как скоро восстановлят энергосистему после атаки

Text

13:00 Массированные обстрелы Украины и позиция НАТО — эфир День.LIVE

Выход на границы 1991 года — это еще не победа, — Ющенко - 80x80

Выход на границы 1991 года — это еще не победа, — Ющенко

Text

12:37 Железняк заявил, когда украинцам ждать повышения налогов

Text

12:17 Железняк пояснив, як кредит G7 вплине на бюджет України

Text

12:11 В КМВА ответили, за какие средства поставят елку в Киеве

Text

12:06 Шаманов сообщил подробности ракетного удара по Киеву

Text

09:30 У Байдена приказали Украине мобилизовать 18-летних — Ранок.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

20:01 Этого фрукта не должно быть на новогоднем столе в год Змеи

21 ноября 2024

10:40 Украина через десять лет — искусственный интеллект создал фото

25 ноября 2024

03:21 Десерт от известного повара без сахара — можно есть каждый день

18 ноября 2024

15:40 Что для водителей означает новый знак — белые круги на дороге

23 ноября 2024

01:20 Снимаем верхнюю одежду — какой штраф за вождение авто в куртке

21 ноября 2024

21:30 Это категорически запрещено — что не имеет права делать ТЦК

27 ноября 2024

01:32 Мобилизированные отказались выполнять приказы — что решил суд

21 ноября 2024

10:10РФ выпустила по Днепру межконтинентальную баллистическую ракету

22 ноября 2024

06:30 Эта информация под табу — что не имеют права спрашивать в ТЦК

25 ноября 2024

14:53 13-я зарплата в декабре — кто получит бонус к Новому году