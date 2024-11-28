Россиянин Noize MC призвал помочь украинцам

Известный российский исполнитель призвал помогать украинцам
Российский рэп-исполнитель Noize MC (Иван Алексеев) в очередной раз призвал помогать украинцам во время полномасштабной войны. Артист попросил поклонников задонатить на эвакуацию людей в Донецкой области.
Соответствующую публикацию Алексеев сделал в Instastories.
Noize MC попросил помочь украинцам
Российский исполнитель с начала войны начал помогать гражданским украинцам. Во время концертов за рубежом Noize MC собирает средства на нужды украинских беженцев, а также поддерживает гуманитарные инициативы.
Так, Алексеев призвал задонатить на нужды украинского благотворительного фонда, который сейчас занимается эвакуацией людей из Покровского района Донецкой области.
Отметим, что Noize MC еще до начала большой войны против политики Кремля и диктатуры Путина. В феврале 2022 года артист вместе с семьей уехал из РФ и принял сторону украинцев.
Сейчас артист разорвал все связи со страной-агрессорой и живет за границей. За свою позицию на родине Алексеева признали "иноагентом".
Однако, во время наступления ВСУ на Курщину и обстрелы Белгородской области, рэпер также выразил соболезнования гражданскому населению прифронтовых территорий РФ.
"Войны быть не должно быть. Но, пока агрессор не получает по зубам, он не успокаивается и не отступает, а значит война продолжается — в этом и проблема. Поэтому да, я желаю Украине победы. И я на эту победу тоже работаю. Что никак не мешает мне сочувствовать мирным жертвам на российской стороне. И таких, как я — много. Здесь нет никакого противоречия. Когда раковому больному назначают химиотерапию, ему от нее очень плохо. Но не лечить рак — еще хуже. Крах путинской России — единственный шанс россиян на нормальную жизнь в будущем, но сам по себе он не произойдет", — сказал тогда артист.
Ранее известный режиссер заявил, что хочет стать гражданином РФ.
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