Россиянин Noize MC призвал помочь украинцам

Рэпер Noize MC. Фото: instagram.com/noizemc

Российский рэп-исполнитель Noize MC (Иван Алексеев) в очередной раз призвал помогать украинцам во время полномасштабной войны. Артист попросил поклонников задонатить на эвакуацию людей в Донецкой области.

Соответствующую публикацию Алексеев сделал в Instastories.

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Российский исполнитель с начала войны начал помогать гражданским украинцам. Во время концертов за рубежом Noize MC собирает средства на нужды украинских беженцев, а также поддерживает гуманитарные инициативы.

Так, Алексеев призвал задонатить на нужды украинского благотворительного фонда, который сейчас занимается эвакуацией людей из Покровского района Донецкой области.

Noize MC поддержал украинцев. Фото: instagram.com/noizemc

Отметим, что Noize MC еще до начала большой войны против политики Кремля и диктатуры Путина. В феврале 2022 года артист вместе с семьей уехал из РФ и принял сторону украинцев.

Сейчас артист разорвал все связи со страной-агрессорой и живет за границей. За свою позицию на родине Алексеева признали "иноагентом".

Однако, во время наступления ВСУ на Курщину и обстрелы Белгородской области, рэпер также выразил соболезнования гражданскому населению прифронтовых территорий РФ.

"Войны быть не должно быть. Но, пока агрессор не получает по зубам, он не успокаивается и не отступает, а значит война продолжается — в этом и проблема. Поэтому да, я желаю Украине победы. И я на эту победу тоже работаю. Что никак не мешает мне сочувствовать мирным жертвам на российской стороне. И таких, как я — много. Здесь нет никакого противоречия. Когда раковому больному назначают химиотерапию, ему от нее очень плохо. Но не лечить рак — еще хуже. Крах путинской России — единственный шанс россиян на нормальную жизнь в будущем, но сам по себе он не произойдет", — сказал тогда артист.

Ранее известный режиссер заявил, что хочет стать гражданином РФ.

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