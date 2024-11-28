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Відомий російський виконавець закликав допомагати українцям

28 листопада 2024 17:50
Марія Покровська - Редактор
Росіянин Noize MC закликав допомогти українцям
Репер Noize MC. Фото: instagram.com/noizemc
Марія Покровська - Редактор

Російський реп-виконавець Noize MC (Іван Алексєєв) в черговий раз закликав допомагати українцям під час повномасштабної війни. Артист попросив шанувальників задонатити на евакуацію людей на Донечинні.

Відповідну публікацію Алексєєв зробив у Instastories.

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Російський виконавець від початку великої війни почав допомагати цивільним українцям. Під час своїх концертів за кордоном Noize MC збирає кошти на потреби українських біженців, а також підтримує гуманітарні ініціативи.

Так, Алексєєв закликав задонатити на потреби українського благодійного фонду, який наразі займається евакуацією людей з Покровського району на Донеччині.

Noize MC підтримав українців
Noize MC підтримав українців. Фото: instagram.com/noizemc

Зазначимо, що Noize MC ще до початку великої війни проти політики Кремля та диктатури Путіна. У лютому 2022 року артист разом із родиною виїхав з РФ та став на бок українців. 

Наразі артист розірвав усі зв'язки із країною-агресоркою та живе за кордоном. За свою позицію на батьківщині Алексєєва визнали "іноагентом".

Однак, під час наступу ЗСУ на Курщину та обстріли Белгородської області, репер також висловив співчуття цивільному населенню прифронтових територій РФ.

"Війни бути не повинно. Але, поки агресор не отримує по зубах, він не заспокоюється і не відступає, а отже війна триває — в цьому і проблема. Тому так, я бажаю Україні перемоги. І я на цю перемогу теж працюю. Що ніяк не заважає мені співчувати мирним жертвам на російському боці. І таких, як я — багато. Тут немає жодного протиріччя. Коли раковому хворому призначають хіміотерапію, йому від неї дуже погано. Але не лікувати рак — ще гірше. Крах путінської Росії — єдиний шанс росіян на нормальне життя в майбутньому, але сам собою він не відбудеться", — сказав тоді артист.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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