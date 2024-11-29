Концерт Олега Винника в Польше – Слава Демин разнес певца

Слава Демин. Фото: instagram.com/slavademin_official

Телеведущий Слава Демин резко высказался о певце Олеге Виннике. Шоумен возмутился планами артиста-беглеца дать концерт в Польше.

Об этом ведущий написал в своем Telegram.

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Объявление Олега Винника о концерте в Варшаве, который состоится 21 декабря, вызвал бурю эмоций у украинцев.

О предстоящем выступлении скандального артиста высказался и Слава Демин.

"Когда деньги закончились и ты везешь "глоток свежего воздуха" в Варшаву. Но не в Украину. Потому что в Украине ты боишься появляться. Вдруг еще ТЦК остановит..." , — написал Демин.

Шоумен считает такое поведение Винника и других украинских артистов-беглецов трусливым.

Есть такие артисты, которые, будучи заграницей все это время, превратились в изгнанников в Украине (в творческом смысле) и теперь у них один путь — гастролировать по городам заграницей и собирать крохи с тех украинцев, которые заграницей жили или уже живут. И эти артисты именно там будут рассказывать как любят Украину и как тоскуют по ней. Потому что там легче навешать лапшу на уши... А приехать в Чернигов, Сумы, Харьков, Херсон и посидеть в укрытии немного сцыкотно", — высказался Демин.

Напомним, Олег Винник уже объявил о продаже билетов на свой концерт в Польше. Певец пообещал, что передаст часть средств от продажи в свой благотворительный фонд "Волчица".

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