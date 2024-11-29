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Відомий телеведучий "розніс" Винника за концерт в Польщі

29 листопада 2024 14:05
Марія Покровська - Редактор
Концерт Олега Винника у Польщі - Слава Дьомін розніс співака
Слава Дьомін. Фото: instagram.com/slavademin_official
Марія Покровська - Редактор

Телеведучий Слава Дьомін різко висловився про співака Олега Винника. Шоумен обурився планами артиста-втікача дати концерт в Польщі.

Про це ведучий написав в своєму Telegram.

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Оголошення Олега Винника про концерт у Варшаві, який має відбутися 21 грудня, викликав бурю емоцій в українців. 

Про майбутній виступ скандального артиста висловився і Слава Дьомін. Ведучий "розніс" Винника за його позицію.

"Коли гроші закінчились і ти везеш "ковток свіжого повітря" до Варшави. Але не до України. Бо в Україні ти боїшся з'являтись. Раптом ще ТЦК зупинить...", — написав Дьомін.

Шоумен вважає таку поведінку Винника, та інших українських артистів-втікачів, боягузливою.

"Є такі артисти, які, будучи за кордоном весь цей час, перетворились на вигнанців в Україні (в творчому розумінні) і тепер у них один шлях — гастролювати по містах за кордоном і збирати крихти з тих українців, які за кордоном жили або вже живуть. І ці артисти саме там будуть розповідати, як люблять Україну і як тужать за нею. Бо там легше навішати лапшу на вуха... А приїхати до Чернігова, Сум, Харкова, Херсона і посидіти в укритті трохи сцикотно", — висловився Дьомін.

Нагадаємо, Олег Винник вже оголосив про продаж квитків на свій концерт у Польщі. Співак пообіцяв, що передасть частину коштів від продажу у свій благодійний фонд "Вовчиця". 

Також ми писали, що відомий блогер розсекретив загадкову хворобу Олега Винника.

Польща концерт Олег Винник Слава Дьомін українські зірки

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