Боб Браяр из группы My Chemical Romance умер - подробности

Боб Брайар. Фото: instagram.com/therockandrapshop

Американский музыкант и бывший барабанщик рок-группы My Chemical Romance Боб Браяр ушел из жизни. Знаменитость скончалась в 44 года.

Об этом сообщило издание TMZ .

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Тело музыканта обнаружили в его доме в Теннеси. Как сообщили в полиции, следов взлома не было. К тому же все имущество и музыкальное оборудование Браяра осталось нетронутным.

Причину смерти барабанщика устанавливает судебно-медицинская экспертиза. По словам Службы спасения животных, приехавшей забрать двух собак покойного артиста, тело Браяра успело сильно разложиться.

В последний раз музыканта видели живым еще в начале месяца.

Боб Браяр был барабанщиком группы My Chemical Romance в течение шести лет — с 2004 по 2010 годы. Он заменил на этом месте своего предшественника Мэтта Пелисье.

После участия в группе Браяр еще некоторое время сотрудничал с другими коллективами, но оставил музыкальную карьеру и начал работать в сфере недвижимости.

Ранее Андрей Бедняков умилялся обращением к своей покойной маме.

Также в Великобритании провели в последний путь певца Лиама Пейна.