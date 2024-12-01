Боб Браяр из группы My Chemical Romance умер - подробности

Известного американского музыканта нашли мертвым
Американский музыкант и бывший барабанщик рок-группы My Chemical Romance Боб Браяр ушел из жизни. Знаменитость скончалась в 44 года.
Об этом сообщило издание TMZ .
Барабанщик Боб Брайер умер
Тело музыканта обнаружили в его доме в Теннеси. Как сообщили в полиции, следов взлома не было. К тому же все имущество и музыкальное оборудование Браяра осталось нетронутным.
Причину смерти барабанщика устанавливает судебно-медицинская экспертиза. По словам Службы спасения животных, приехавшей забрать двух собак покойного артиста, тело Браяра успело сильно разложиться.
В последний раз музыканта видели живым еще в начале месяца.
Боб Браяр был барабанщиком группы My Chemical Romance в течение шести лет — с 2004 по 2010 годы. Он заменил на этом месте своего предшественника Мэтта Пелисье.
После участия в группе Браяр еще некоторое время сотрудничал с другими коллективами, но оставил музыкальную карьеру и начал работать в сфере недвижимости.
Ранее Андрей Бедняков умилялся обращением к своей покойной маме.
Также в Великобритании провели в последний путь певца Лиама Пейна.
Читайте Новини.LIVE!