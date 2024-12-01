Боб Браяр з гурту My Chemical Romance помер - подробиці

Боб Браяр. Фото: instagram.com/therockandrapshop

Американський музикант та колишній барабанщик рок-гурту My Chemical Romance Боб Браяр пішов з життя. Знаменитість помер у 44 роки.

Про це повідомило видання TMZ.

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Барабанщик Боб Браяр помер

Тіло музиканта знайшли в його будинку у Теннесі. Як повідомили у поліції, слідів злому не було. До того ж, усе майно та музичне обладнання Браяра залишилося недоторканим.

Причину смерті барабанщика наразі встановлює судово-медична експертиза. За словами Служби порятунку тварин, яка приїхала забрати двох собак покійного артиста, тіло Браяра встигло сильно розкластися.

Востаннє музиканта бачили живим ще на початку місяця.

Боб Браяр був барабанщиком гурту My Chemical Romance протягом шість років — з 2004 по 2010 роки. Він замінив на цьому місці свого попередника Метта Пелісьє.

Після участі у гурті Браяр ще певний час співпрацював із іншими колективами, але зрештою залишив музичну кар'єру та почав працювати у сфері нерухомості.

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