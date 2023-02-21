Откровенную фотосессию жены Виктора Павлика раскритиковали в соцсетях

Блогер Екатерина Репяхова и певец Витор Павлик

Блогери жена певца Виктора Павлика, Екатерина Репяхова, ежедневно выкладывает в своих соцсетях десятки публикаций: как в ленте, так и в сториз. Впрочем, ее новая фотосессия вызвала шквал обсуждения в комментариях.

Репяхова опубликовала снимки в своем Instagram.

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Блогер опубликовала фотографии, на которых она позирует в белом нижнем белье. Впрочем, многим поклонникам Репяховой показалось, что она слишком откровенно раздвинула ноги, сделав акцент на интимной части тела.

Чего мне сегодня не хватало в новостной ленте, так это растрепанной Репяхововой. Господи, чем они думают, когда такие фото выставляют. Тем более сейчас. Ну уж бы и разделась что ли.

Такая была хорошая фотосессия, зачем нам ваша п**да нужна, будьте скромнее, это некрасиво прочь. Пошлятина как в порно журналах

Вы это не для себя выставляете, а чтобы люди смотрели

Люди ежедневно гибнут, кому эти фото нужны. Они сейчас совсем не ко времени

Впрочем, некоторые пользователи соцсетей поддержали Репяхову. Сама Екатерина, в присущей многим блогерам манере, отнеслась к обсуждениям положительно. Все это поднимает активность ее страницы.

Напомним, раньше мы писали, что Екатерина Репяхова рассекретила, во сколько Виктору Павлику обошелся кредит на квартиру.