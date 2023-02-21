Відверту фотосесію дружини Віктора Павліка розкритикували у соцмережах

Блогерка Катерина Репяхова та співак Віктор Павлік

Блогерка та дружина співака Віктора Павліка, Катерина Репяхова, щоденно викладає у своїх соцмережах десятки публікацій: як в стрічці, так і в сторіз. Втім її нова фотосесія викликала шквал обговорення в коментарях.

Репяхова опублікувала знімки у своєму Instagram.

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Блогерка опублікувала фотографії, на яких вона позує в білій спідній білизні. Втім, багатьом шанувальникам Репяхової здалось, що та занадто відверто розсунула ноги, зробивши акцент на інтимній частині тіла.

Чого мені сьогодні не вистачало в стрічці новин, так це розчепуреної Репяховової. Господи, чим вони думають коли такі фото виставляють. Тим паче зараз. Ну уже б і роздяглася чи що.

Така була гарна фотосесія, нащо нам ваша п**да потрібна, будьте скромнішою, це негарно геть. Пошлятина як у порно журналах

Ви це не для себе виставляє, а щоб люди дивилися

Люди кожний день гинуть, кому ці фото потрібні. Вони зараз зовсім не на часі

Втім, деякі користувачі соцмереж підтримали Репяхову. Сама Катерина, у притаманній багатьом блогерам манері, віднеслась до обговорень позитивно. Бо все це підіймає активність її сторінки.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Катерина Репяхова розсекретила, у скільки Віктору Павліку обійшовся кредит на квартиру.