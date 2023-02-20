Верка Сердючка зажгла в Испании с одиозным российским актером Алексеем Паниным

Композитор Андрей Данилко в гримерке с российским актером Алексеем Паниным

На выходных Верка Сердючка с бэндом дала благотворительный концерт в Испании. Выступление легенды украинского шоу-бизнеса посетил и одиозный российский актер Алексей Панин, живущий в Европе.

Видео с концерта и фотографии с композитором Андреем Данилко он опубликовал в своем Telagram канале.

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По словам актера, не раз попадавшего в сексуальные скандалы, он не виделся с Данилко 12 лет. Так что Панин не только отрывался в зрительном зале, но и вышел на сцену, произнес небольшую речь, потанцевал, а потом еще и фото с Андреем Данилко уже не в образе Сердючки сделал в гримерке. Весь вечер актер был в креативной антипутинской футболке.

СМИ страны-террориста места себе не находят. И пишут заголовки типа "Данилко и Панин устроили в Испании антироссийскую вакханалию" или "Сердючка и Панин, которые сбежали из россии, отплясали в гей Европе".

Напомним, ранее мы писали, что Алексей Панин саркастически поздравил россиян с мобилизацией. Также мы писали, что Андрей Данилко рассказал, на кого равнялся в 1990-х.