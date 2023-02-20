Вєрка Сердючка запалила в Іспанії з одіозним російським актором Олексієм Паніним

Вєрка Сердючка запалила в Іспанії на сцені з одіозним російським актором Олексієм Паніним
Вихідними Вєрка Сердючка з бендом дала благодійний концерт в Іспанії. На виступ легенди українського шоу-бізнесу завітав й одіозний російський актор Олексій Панін, який живе в Європі.
Відео з концерту та фотографії з композитором Андрієм Данилко він опублікував у своєму Telagram каналі.
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Деталі
За словами актора, який не раз потрапляв в сексуальні скандали, він не бачився з Данилко 12 років. Тож Панін не тільки відривався у глядацькій залі, але й вийшов на сцену, зробив невелику промову, потанцював, а потім ще й фото з Андрієм Данилко вже не в образі Сердючки зробив у гримерці. Весь вечір актор був в креативній антипутінській футболці.
ЗМІ країни-терориста місця собі не знаходять. Та пишуть заголовки типу "Данилко та Панін влаштували в Іспанії антиросійську вакханалію”" чи “Сердючка та Панін, які втекли з росії, відплясали в гей Європі".
Нагадаємо, раніше ми писали, що Олексій Панін саркастично привітав росіян з мобілізацією. Також ми писали, що Андрій Данилко розповів, на кого рівнявся у 1990-их.