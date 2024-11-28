Вышел трейлер фильма "Смерть Путина" — видео

Вышел трейлер сатирического фильма "Смерть Путина" — смотреть
В украинских кинотеатрах в скором времени появится фильм "Смерть Путина" польского режиссера Патрика Веги о жизни российского диктатора Владимира Путина. Уже вышел трейлер, на котором освещены темные стороны деятельности правителя Кремля.
Видео выложили на YouTube.
"Смерть Путина" выйдет 16 января в кинотеатрах
Польский режиссер Патрик Вега представил трейлер фильма "Смерть Путина". В картине совмещены реальные факты, художественная выдумка и технология deepfake. В центре внимания — темные стороны жизни российского диктатора Владимира Путина.
"Я всегда хотел снять фильм о российской организованной преступности. Когда Путин вторгся в Украину, я понял: пора рассказать историю крупнейшего гангстера России — самого Путина. Поэтому я начал менять оригинальный сценарий, чтобы сосредоточиться на его биографии", — рассказал Патрик Вега.
В фильме изображены такие преступления власти в России, как взрывы жилых домов, операции ФСБ, осада театра на Дубровке и переход власти от Ельцина к Путину.
Снимали картину в Польше, Украине, Израиле, Иордании, Алеппо и даже России. Смерть Путина стала первым фильмом, в котором активно использовалась технология deepfake для создания визуальной достоверности.
Напомним, известный сербский режиссер мечтает о российском гражданстве. Также украинский актер Григорий Бакланов озвучил 25 персонажей в популярной украинской игре STALKER 2.
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