Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Вышел трейлер сатирического фильма "Смерть Путина" — смотреть arrow

Вышел трейлер сатирического фильма "Смерть Путина" — смотреть

28 ноября 2024 20:45
Карина Шовенко - Редактор
Карина Шовенко
Редактор
Вышел трейлер фильма "Смерть Путина" — видео
Фильм "Смерть Путина". Фото: скриншот
Карина Шовенко - Редактор
Карина Шовенко
Редактор

В украинских кинотеатрах в скором времени появится фильм "Смерть Путина" польского режиссера Патрика Веги о жизни российского диктатора Владимира Путина. Уже вышел трейлер, на котором освещены темные стороны деятельности правителя Кремля.

Видео выложили на YouTube.

Читайте также:

"Смерть Путина" выйдет 16 января в кинотеатрах

Польский режиссер Патрик Вега представил трейлер фильма "Смерть Путина". В картине совмещены реальные факты, художественная выдумка и технология deepfake. В центре внимания — темные стороны жизни российского диктатора Владимира Путина.

"Я всегда хотел снять фильм о российской организованной преступности. Когда Путин вторгся в Украину, я понял: пора рассказать историю крупнейшего гангстера России — самого Путина. Поэтому я начал менять оригинальный сценарий, чтобы сосредоточиться на его биографии", — рассказал Патрик Вега.

Смерть Путина
Фильм "Смерть Путина". Фото: скриншот

В фильме изображены такие преступления власти в России, как взрывы жилых домов, операции ФСБ, осада театра на Дубровке и переход власти от Ельцина к Путину.

Снимали картину в Польше, Украине, Израиле, Иордании, Алеппо и даже России. Смерть Путина стала первым фильмом, в котором активно использовалась технология deepfake для создания визуальной достоверности.

Напомним, известный сербский режиссер мечтает о российском гражданстве. Также украинский актер Григорий Бакланов озвучил 25 персонажей в популярной украинской игре STALKER 2.

Польша владимир путин кино фильм Россия

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

21:42 Одну из улиц Львова назвали в честь Ирины Фарион

Text

21:22 Нардеп объяснил, какие изменения требует документ о бронировании

21:13 Уникальная схема для уклонистов — как суд наказал организатора

20:58 Россияне казнили пленных военных ВСУ в Донецкой области — фото

20:28 Путин хочет сорвать усилия Трампа — обращение Зеленского

Выход на границы 1991 года — это еще не победа, — Ющенко - 80x80

Выход на границы 1991 года — это еще не победа, — Ющенко

20:22 Снегопад накроет Украину завтра — синоптики предупредили области

20:18 Головин отреагировал на решение Трубина не жать ему руку

20:02 Отключение света в Одессе — графики от ДТЭК на пятницу

20:00 Как временно непригодному выехать за границу — порядок действий

19:55 В Киевской области раздались взрывы — КОВА обратилась к жителям

21:42 Одну из улиц Львова назвали в честь Ирины Фарион

21:13 Уникальная схема для уклонистов — как суд наказал организатора

20:58 Россияне казнили пленных военных ВСУ в Донецкой области — фото

20:28 Путин хочет сорвать усилия Трампа — обращение Зеленского

20:22 Снегопад накроет Украину завтра — синоптики предупредили области

Выход на границы 1991 года — это еще не победа, — Ющенко - 80x80

Выход на границы 1991 года — это еще не победа, — Ющенко

20:18 Головин отреагировал на решение Трубина не жать ему руку

20:02 Отключение света в Одессе — графики от ДТЭК на пятницу

20:00 Как временно непригодному выехать за границу — порядок действий

19:55 В Киевской области раздались взрывы — КОВА обратилась к жителям

обновлено:

19:54 Мощные взрывы в Ровенской области — в ОВА прокомментировали

Эксклюзив

18:33 Отопительный сезон в Николаеве — готов ли город к зиме

06:40 Цены на медь — какая стоимость цветных металлов в ноябре

27 ноября 2024
Эксклюзив

22:37 Водоснабжение Николаева — когда в домах появится питьевая вода

16:07 Николаев завтра — как будут восстанавливать город

06:40 Сколько стоит чермет в Украине — цены на металлолом в ноябре

26 ноября 2024

22:37 Как в Одессе реагируют на обстрелы и тревогу — что изменилось

06:40 Золото снова дорожает — цены на драгоценные металлы в ноябре

06:30 В Украине падает стоимость пшеницы — цены на зерновые в ноябре

25 ноября 2024

17:15 Буковель на Новый Год — сколько стоит недвижимость на курорте

06:31 Экояйца — почему они столько стоят и чем лучше обычных

Text

21:22 Нардеп объяснил, какие изменения требует документ о бронировании

Text

17:59 Важное заявление Ермака и угрозы Путина — эфир Вечір.LIVE

Text

16:25 В Украине в 2025 году резко повысятся тарифы, — эксперт

Text

15:01 Атака на Украину – по сколько часов в сутки будут выключать свет

Text

13:34 Нагорняк сказал, как скоро восстановлят энергосистему после атаки

Выход на границы 1991 года — это еще не победа, — Ющенко - 80x80

Выход на границы 1991 года — это еще не победа, — Ющенко

Text

13:00 Массированные обстрелы Украины и позиция НАТО — эфир День.LIVE

Text

12:37 Железняк заявил, когда украинцам ждать повышения налогов

Text

12:17 Железняк пояснив, як кредит G7 вплине на бюджет України

Text

12:11 В КМВА ответили, за какие средства поставят елку в Киеве

Text

12:06 Шаманов сообщил подробности ракетного удара по Киеву

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

10:40 Украина через десять лет — искусственный интеллект создал фото

25 ноября 2024

03:21 Десерт от известного повара без сахара — можно есть каждый день

18 ноября 2024

15:40 Что для водителей означает новый знак — белые круги на дороге

23 ноября 2024

01:20 Снимаем верхнюю одежду — какой штраф за вождение авто в куртке

21 ноября 2024

21:30 Это категорически запрещено — что не имеет права делать ТЦК

27 ноября 2024

01:32 Мобилизированные отказались выполнять приказы — что решил суд

21 ноября 2024

10:10РФ выпустила по Днепру межконтинентальную баллистическую ракету

22 ноября 2024

06:30 Эта информация под табу — что не имеют права спрашивать в ТЦК

25 ноября 2024

14:53 13-я зарплата в декабре — кто получит бонус к Новому году

27 ноября 2024

10:59 Кулеба объяснил, подпишет ли Зеленский мирный договор с Россией