Вийшов трейлер фільму "Смерть Путіна" — відео

Фільм "Смерть Путіна". Фото: скриншот

В українських кінотеатрах незабаром з'явиться стрічка "Смерть Путіна" польського режисера Патріка Веґи про життя російського диктатора Володимира Путіна. Вже вийшов трейлер, у якому висвітлені темні боки діяльності правителя Кремля.

Відео виклали на YouTube.

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Польський режисер Патрік Веґа презентував трейлер фільму "Смерть Путіна". У картині поєднані реальні факти, художня вигадка та технологію deepfake. У центрі уваги — темні сторони життя російського диктатора Володимира Путіна.

"Я завжди хотів зняти фільм про російську організовану злочинність. Коли Путін вторгся в Україну, я зрозумів: настав час розповісти історію найбільшого гангстера Росії — самого Путіна. Тому я почав змінювати оригінальний сценарій, аби зосередитися на його біографії", — розповів Патрік Веґа.

Фільм "Смерть Путіна". Фото: скриншот

У фільмі зображені такі провладні злочини в Росії, як вибухи житлових будинків, операції ФСБ, облога театру на Дубровці та перехід влади від Єльцина до Путіна.

Фільмували картину у Польщі, Україні, Ізраїлі, Йорданії, Алеппо та навіть у Росії. Смерть Путіна стала першим фільмом, у якому активно використовувалась технологія deepfake для створення візуальної достовірності.

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