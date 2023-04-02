Похищение кадыровцем украинского мальчика: Анатолий Анатолич обратился к общественности

Анатолий Анатолич прокомментировал шокирующее видео с похищенным в Украине мальчиком

Телеведущий и шоумен Анатолий Анатолич прокомментировал видео о похищенном чеченцами украинском мальчике, которое недавно возмутило украинское сообщество. Телеведущий призывает украинцев распространять информацию и бороться за каждого ребенка, который во время войны незаконно оказался в россии.

Соответствующее обращение Анатолий Анатолич разместил в своем Instagram.

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"Это наши дети"

"Мы не имеем права закрывать на это глаза. Это наши дети", — отметил шоумен.

Он также призвал всех, кому что-то известно о мальчике с видео, делиться этой информацией.

"Распространяйте, чтобы каждый украинец знал, что у нас пытаются забрать не просто землю, а наше будущее. И мы должны бороться за каждого нашего мальчика, за каждую девочку, за каждого украинца и украинку", — отметил телеведущий и призвал переводить информацию о похищенном мальчике на английский язык, чтобы о его истории узнало как можно больше людей во всем мире.

Что известно о мальчике с видео

Недавно в соцсетях разлетелось видео с чеченцем и мальчиком, который, увидев украинский флаг, воскликнул "Слава Украине!". Пользователи сети уже предположили, что ребенка зовут Иван Малиновский, который пропал осенью прошлого года в Херсонской области, но эта информация не соответствует действительности.

Как информирует "Магнолия ТВ", в их службу розыска детей поступило множество обращений с просьбой проверить это видео.

"Мы тщательно проверили информацию, а также связались с разыскивающей его мамой Ивана. Женщина подтвердила, что на видео не ее сын, не Иван Малиновский", — говорится в сообщении.

Shocking video…



Chechen Kadyrovite soldiers show a kidnapped Russian boy on video call они имеют with ukrainian woman.



Kadyrovite says that he will conquer Kyiv together with young boy and also seems to threaten the boy by pulling his hair pic.twitter.com/0EOork2W9Z — Visegrád 24 (@visegrad24) 30 марта, 2023

Отмечается, что поиски Малиновского продолжаются, как попытки идентифицировать мальчика на видео.

В случае если кто-то владеет информацией, их просят обратиться на горячую линию 116000 или в telegram-бот @missingchildren_bot.

Напомним, с начала полномасштабного вторжения россияне массово вывозят украинских детей из оккупированных городов на территорию россии. Недавно был обнародован список мест на территории россии, куда оккупанты свозят похищенных в Украине детей.

Глава Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук заявила, что россиян, причастных к похищению и незаконному усыновлению украинских детей, ждет свой Нюрнбергский процесс. У украинских и международных следственных органов есть вся необходимая информация.