Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Похищение кадыровцем украинского мальчика: Анатолий Анатолич обратился к общественности arrow

Похищение кадыровцем украинского мальчика: Анатолий Анатолич обратился к общественности

2 апреля 2023 16:07
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор
Анатолий Анатолич прокомментировал шокирующее видео с похищенным в Украине мальчиком
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор

Телеведущий и шоумен Анатолий Анатолич прокомментировал видео о похищенном чеченцами украинском мальчике, которое недавно возмутило украинское сообщество. Телеведущий призывает украинцев распространять информацию и бороться за каждого ребенка, который во время войны незаконно оказался в россии.

Соответствующее обращение Анатолий Анатолич разместил в своем Instagram.

Читайте также:

"Это наши дети"

"Мы не имеем права закрывать на это глаза. Это наши дети", — отметил шоумен.

Он также призвал всех, кому что-то известно о мальчике с видео, делиться этой информацией.

"Распространяйте, чтобы каждый украинец знал, что у нас пытаются забрать не просто землю, а наше будущее. И мы должны бороться за каждого нашего мальчика, за каждую девочку, за каждого украинца и украинку", — отметил телеведущий и призвал переводить информацию о похищенном мальчике на английский язык, чтобы о его истории узнало как можно больше людей во всем мире.

Что известно о мальчике с видео

Недавно в соцсетях разлетелось видео с чеченцем и мальчиком, который, увидев украинский флаг, воскликнул "Слава Украине!". Пользователи сети уже предположили, что ребенка зовут Иван Малиновский, который пропал осенью прошлого года в Херсонской области, но эта информация не соответствует действительности.

Как информирует "Магнолия ТВ", в их службу розыска детей поступило множество обращений с просьбой проверить это видео.

"Мы тщательно проверили информацию, а также связались с разыскивающей его мамой Ивана. Женщина подтвердила, что на видео не ее сын, не Иван Малиновский", — говорится в сообщении.

Отмечается, что поиски Малиновского продолжаются, как попытки идентифицировать мальчика на видео.

В случае если кто-то владеет информацией, их просят обратиться на горячую линию 116000 или в telegram-бот @missingchildren_bot.

Напомним, с начала полномасштабного вторжения россияне массово вывозят украинских детей из оккупированных городов на территорию россии. Недавно был обнародован список мест на территории россии, куда оккупанты свозят похищенных в Украине детей.

Глава Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук заявила, что россиян, причастных к похищению и незаконному усыновлению украинских детей, ждет свой Нюрнбергский процесс. У украинских и международных следственных органов есть вся необходимая информация.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

16:22 В Украине меняют предельный возраст принятия на военную службу офицеров

19:18 Дочь Ольги Сумской вместе с мужем посетила премьеру сериала от пропутинского режиссера

06:23Пенсия в 100 тысяч гривен: в ПФУ рассказали, кто из украинцев получает самые большие выплаты

19:50 Чем и как следует поливать морковь, чтобы собрать богатый урожай: секрет огородников

Новина з фото

16:35 В Киеве попрощались с тренером по художественной гимнастике Альбиной Дерюгиной

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Эксклюзив

06:20Контрнаступление ВСУ: чем враг может уничтожать "Леопарды" и "Челленджеры"

Новина з відео

12:15Зеленский рассказал о секретном оружии, которое помогло защитить Киевскую область от оккупантов

21:45 Ученые разгадали тайну загадочного "космического корабля" Оумуамуа

22:14 В Белом доме рассказали, собирается ли россия применять ядерное оружие в войне в Украине

14:57 Северная Македония передала ВСУ самолеты Су-25: какие еще образцы авиации просит Украина

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB