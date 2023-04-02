Викрадення кадирівцем українського хлопчика: Анатолій Анатоліч звернувся до громадськості

Анатолій Анатоліч прокоментував шокуюче відео з викраденим в Україні хлопчиком

Телеведучий та шоумен Анатолій Анатоліч прокоментував відео про викраденого чеченцями українського хлопчика, яке нещодавно збурило українську спільноту. Телеведучий закликає українців поширювати інформацію та боротися за кожну дитину, яка під час війни незаконно опинилася у росії.

Відповідне звернення Анатолій Анатоліч розмістив у своєму Instagram.

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"Це наші діти"

"Ми не маємо права закривати на це очі. Це наші діти", — зазначив шоумен.

Він також закликав усіх, кому щось відомо про хлопчика з відео, ділитися цією інформацією.

"Поширюйте, щоб кожен українець знав що в нас намагаються забрати не просто землю, а наше майбутнє. І ми маємо боротися за кожного нашого хлопчика, за кожну дівчинку, за кожного українця і українку", — зазначив телеведучий та закликав перекладати інформацію про викраденого хлопчика англійською, щоб про його історію дізналося якомога більше людей у всьому світі.

Що відомо про хлопчика з відео

Нещодавно у соцмережах розлетілося відео з чеченцем та хлопчиком, який побачивши український прапор вигукнув "Слава Україні!". Користувачі мережі вже припустили, що дитину звуть Іван Малиновський, який зник восени минулого року на Херсонщині, але ця інформація не відповідає дійсності.

Як інформує "Магнолія ТВ", до їхньої служби розшуку дітей надійшла величезна кількість звернень з проханням перевірити це відео.

"Ми ретельно перевірили інформацію, а також зв’язалися з мамою Івана, яка його розшукує. Жінка підтвердила, що на відео не її син, не Іван Малиновський", — йдеться в повідомленні.

Shocking video…



Chechen Kadyrovite soldiers show a kidnapped Ukrainian boy on a video call they have with a Ukrainian woman.



The Kadyrovite says that he will conquer Kyiv together with the young boy and also seems to threaten the boy by pulling his hair pic.twitter.com/0EOork2W9Z — Visegrád 24 (@visegrad24) March 30, 2023

Зазначається, що пошуки Малиновського продовжуються, як і спроби ідентифікувати хлопчика на відео.

У випадку, якщо хтось володіє інформацією, їх просять звернутися на гарячу лінію 116000 або в telegram-бот @missingchildren_bot.

Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгення росіяни масово вивозять українських дітей з окупованих міст на територію рф. Нещодавно було оприлюднено список місць на території рф, куди окупанти звозять викрадених в Україні дітей.

Очільниця Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук заявила, що на росіян, причетних до викрадення і незаконного усиновлення українських дітей, чекає свій Нюрнберзький процес. В українських та міжнародних слідчих органів є уся необхідна інформація.