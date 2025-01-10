Сколько зарабатывает Виктория Бекхэм на песнях Spice Girls

Виктория Бекхэм поразила доходами от песен Spice Girls
Модельер Виктория Бекхэм получает доход не только с собственного бренда одежды, но и с песен Spice Girls, участницей которого она была ранее. Стала известна сумму, которую она заработала на роялти в прошлом году.
Об этом пишет The Sun.
Состояние Виктории Бекхэм
Виктория Бекхэм заработала 1 миллион фунтов стерлингов (почти 52 миллиона гривен) на песнях Spice Girls за прошлый год — несмотря на то, что не спела ни одной ноты с 2012 года.
По инсайдерским данным, в настоящее время она имеет 2,4 миллиона фунтов стерлингов на счетах своей компании Moody Productions, которую основала в начале певческой карьеры в 1997 году.
Виктория не выходила на сцену с тех пор, как выступила со Spice Girls на церемонии закрытия Олимпийских игр в Лондоне в 2012 году.
В полученных изданиями документах указываются, что заработок Виктории связан с "возмещением роялти за запись и публикацию музыки и спонсорской деятельностью".
У Spice Girls все еще 12,6 миллиона слушателей ежемесячно на стриминговой платформе Spotify.
Напомним, Дэвид Бекхэм хочет продолжить сотрудничество с Лионелем Месси. А также Бекхэмы возмутились поведением принца Гарри и Меган Маркл.
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