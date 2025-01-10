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Виктория Бекхэм поразила доходами от песен Spice Girls

10 января 2025 14:35
Диана Сологуб - Редактор
Диана Сологуб
Редактор
Сколько зарабатывает Виктория Бекхэм на песнях Spice Girls
Модельер Виктория Бекхэм. Фото: Instagram/victoriabeckham
Диана Сологуб - Редактор
Диана Сологуб
Редактор

Модельер Виктория Бекхэм получает доход не только с собственного бренда одежды, но и с песен Spice Girls, участницей которого она была ранее. Стала известна сумму, которую она заработала на роялти в прошлом году.

Об этом пишет The Sun.

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Виктория Бекхэм заработала 1 миллион фунтов стерлингов (почти 52 миллиона гривен) на песнях Spice Girls за прошлый год — несмотря на то, что не спела ни одной ноты с 2012 года.

По инсайдерским данным, в настоящее время она имеет 2,4 миллиона фунтов стерлингов на счетах своей компании Moody Productions, которую основала в начале певческой карьеры в 1997 году.

Виктория не выходила на сцену с тех пор, как выступила со Spice Girls на церемонии закрытия Олимпийских игр в Лондоне в 2012 году.

В полученных изданиями документах указываются, что заработок Виктории связан с "возмещением роялти за запись и публикацию музыки и спонсорской деятельностью".

У Spice Girls все еще 12,6 миллиона слушателей ежемесячно на стриминговой платформе Spotify.

Напомним, Дэвид Бекхэм хочет продолжить сотрудничество с Лионелем Месси. А также Бекхэмы возмутились поведением принца Гарри и Меган Маркл.

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