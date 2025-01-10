Скільки заробляє Вікторія Бекхем на піснях Spice Girls

Вікторія Бекхем вразила доходами від пісень Spice Girls
Модельєрка Вікторія Бекхем отримує дохід не лише із власного бренду одягу, а й з пісень Spice Girls, учасницею якого вона була раніше. Стала відома суму, яку вона заробила на роялті минулого року.
Про це пише The Sun.
Статки Вікторії Бекхем
Вікторія Бекхем заробила 1 мільйон фунтів стерлінгів (майже 52 мільйони гривень) на піснях Spice Girls за минулий рік — незважаючи на те, що не заспівала жодної ноти з 2012 року.
За інсайдерськими даними, нині вона має 2,4 мільйона фунтів стерлінгів на рахунках своєї компанії Moody Productions, яку заснувала на початку співочої кар'єри в 1997 році.
Вікторія не виходила на сцену відтоді, як виступила зі Spice Girls на церемонії закриття Олімпійських ігор у Лондоні в 2012 році.
У отриманих виданнях документах зазначаться, що заробіток Вікторії пов'язаний з "відшкодуванням роялті за запис і публікацію музики та спонсорською діяльністю".
У Spice Girls все ще 12,6 мільйона слухачів щомісяця на стрімінговій платформі Spotify.
Нагадаємо, Девід Бекхем хоче продовжити співпрацю з Ліонелем Мессі. Також ми писали, що Бекхеми обурилися поведінкою принца Гаррі та Меган Маркл.
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