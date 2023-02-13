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"Он высокий, я влюблена": Даша Астафьева впервые описала своего бойфренда

13 февраля 2023 11:56
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Даша Астафьева впервые описала своего бойфренда
Модель и блогер Даша Астафьева
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Личную жизнь модели и блогера Даши Астафьевой часто обсуждают поклонники и звездные коллеги. Впрочем, девушка Playboy по этой теме редко дает ответы.

В программе "Тихий вечер с Еленой Кравец" на телеканале "Дом" Астафьева поделилась информацией о личной жизни.

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Подробности

Актриса студии "Квартал 95" сделала Даше комплимент по внешнему виду и предположила, что блогер влюблена. Астафьева не стала этого скрывать и раскрыла некоторые подробности.

"У него не голубые глаза, а такие, какие у меня — зеленые. Он высокий. Да, я влюблена. Все, кто меня давно не видел, говорят, что я очень изменилась. Вот как такое чудо могло произойти? Все расстаются... Наверное, у меня все не так, как у людей. Я встретила любовь своей жизни и очень рада. Это очень спасает", — поделилась Даша Астафьева.

Она также добавила, что, когда началась полномасштабная война, они с любимым были не вместе и прощались каждый день.

"Это единственный человек, который не знал, что нас ждет, но заставлял меня продолжать спускаться в бомбоубежище, продолжать жить, продолжать заботиться о себе и близких", — подытожила Даша.

Отметим, что в конце 2021 года Астафьева разорвала отношения со своим женихом, бизнесменом Артемом Кимом, с которым была вместе в течение пяти лет.

Напомним, ранее мы писали, что Даша Астафьева и блогер Алексей Дурнев появятся в новом романтическом реалити-шоу.

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