"Він високий, я закохана": Даша Астаф'єва вперше описала свого бойфренда
Особисте життя моделі та блогерки Даші Астаф’євої часто обговорюють її шанувальники та зіркові колеги. Втім, дівчина Playboy на цю тему рідко дає відповіді.
В програмі "Тихий вечір з Оленою Кравець" на телеканалі "Дом" Астаф'єва поділилась інформацією про особисте життя.
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Деталі
Акторка студії "Квартал 95" зробила Даші комплімент стосовно зовнішнього вигляду та припустила, що блогерка закохана. Астаф’єва не стала цього приховувати, і розкрила деякі подробиці.
"В нього не блакитні очі, а такі, які в мене — зелені. Він високий. Так, я закохана. Всі, хто мене давно не бачив, кажуть, що я дуже змінилася. От як таке диво могло статися? Всі розлучаються… Мабуть, у мене все не так, як у людей. Я зустріла кохання свого життя і дуже рада. Це дуже рятує", — поділилася Даша Астаф'єва.
Вона також додала, що коли почалась повномасштабна війна, вони з коханим були не разом і прощалися кожного дня.
"Це єдина людина, котра не знала, що на нас чекає, але змушувала мене продовжувати спускатися до бомбосховища, продовжувати жити, продовжувати піклуватися про себе та близьких", — підсумувала Даша.
Відзначимо, що наприкінці 2021-го Астаф’єва розірвала стосунки зі своїм нареченим, бізнесменом Артемом Кімом, з яким була разом протягом п'яти років.
Нагадаємо, раніше ми писали, що Даша Астаф’єва та блогер Олексій Дурнєв з'являться в новому романтичному реаліті-шоу.