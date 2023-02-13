Даша Астаф'єва вперше описала свого бойфренда

Модель та блогерка Даша Астаф’єва

Особисте життя моделі та блогерки Даші Астаф’євої часто обговорюють її шанувальники та зіркові колеги. Втім, дівчина Playboy на цю тему рідко дає відповіді.

В програмі "Тихий вечір з Оленою Кравець" на телеканалі "Дом" Астаф'єва поділилась інформацією про особисте життя.

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Акторка студії "Квартал 95" зробила Даші комплімент стосовно зовнішнього вигляду та припустила, що блогерка закохана. Астаф’єва не стала цього приховувати, і розкрила деякі подробиці.

"В нього не блакитні очі, а такі, які в мене — зелені. Він високий. Так, я закохана. Всі, хто мене давно не бачив, кажуть, що я дуже змінилася. От як таке диво могло статися? Всі розлучаються… Мабуть, у мене все не так, як у людей. Я зустріла кохання свого життя і дуже рада. Це дуже рятує", — поділилася Даша Астаф'єва.

Вона також додала, що коли почалась повномасштабна війна, вони з коханим були не разом і прощалися кожного дня.

"Це єдина людина, котра не знала, що на нас чекає, але змушувала мене продовжувати спускатися до бомбосховища, продовжувати жити, продовжувати піклуватися про себе та близьких", — підсумувала Даша.

Відзначимо, що наприкінці 2021-го Астаф’єва розірвала стосунки зі своїм нареченим, бізнесменом Артемом Кімом, з яким була разом протягом п'яти років.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Даша Астаф’єва та блогер Олексій Дурнєв з'являться в новому романтичному реаліті-шоу.