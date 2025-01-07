У Василия Вирастюка родился сын Ярослав

Депутат ВР Василий Вирастюк. Фото: FB/Василь Вирастюк

Известный спортсмен Василий Вирастюк поделился с поклонниками радостной новостью. У депутата Верховной Рады и его избранницы Ирины родился сын.

Об этом он рассказал на своей странице в Instagram.

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У Вирастюка родился сын

Накануне Крещения, 6 января, у спортсмена родился сын. Малыша назвали Ярославом. Вирастюк показал на фото малыша и рассказал, что его любимая и сын хорошо себя чувствуют после родов.

"06.01.2025 года в 15:55 у нас родился сын Ярослав (Ярек). По моей линии пятый сын. Рост — 58 см, вес — 3850 г", — написал депутат.

У Василия Вирастюка родился сын. Фото: instagram.com/vasylvirastyuk/

Что известно об отношениях Василия Вирастюка

Спортсмен был дважды женат. Первая его жена Светлана трагически погибла на горнолыжном курорте в Турции. Она родила депутату сына Адама. Впоследствии Василий женился на Инне, брак с которой длился 15 лет. Бывшие супруги воспитывают двух сыновей - 16-летнего Олега и 8-летнего Сашу.

После начала войны Инна с детьми уехала за границу и спортсмен принял этот шаг как предательство. Впоследствии он закрутил роман с Ириной, которая в 2023 году родила ему четвертого сына Владимира. Известно, что нынешняя избранница депутата на 11 лет моложе его.

Напомним, украинский телеведущий и журналист Слава Демин раскрыл подробности личной жизни спортсмена Василия Вирастюка. Также Вирастюк честно признался, что изменял своей жене, с которой он был в браке на протяжении 15 лет.