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Вірастюк у 50 років вп'яте став батьком

7 січня 2025 12:40
Діана Сологуб - Редактор
Діана Сологуб
Редактор
У Василя Вірастюка народився син Ярослав
Депутат ВР Василь Вірастюк. Фото: FB/Василь Вірастюк
Діана Сологуб - Редактор
Діана Сологуб
Редактор

Відомий спортсмен Василь Вірастюк поділився із шанувальниками радісною звісткою. У депутата Верховної Ради та його обраниці Ірини народився син.

Про це він розповів на своїй сторінці в Instagram.

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У Вірастюка народився син

Напередодні Водохреща, 6 січня, у спортсмена народився син. Малюка назвали Ярославом. Вірастюк показав на фото малюка та розповів, що його кохана та син добре себе почувають після пологів.

"06.01.2025 року о 15:55 у нас народився син Ярослав (Ярек). По моїй лінії п'ятий син. Зріст — 58 см, вага — 3850 г", — написав депутат.

Вірастюк став батьком
У Василя Вірастюка народився син. Фото: instagram.com/vasylvirastyuk/

Що відомо про стосунки Василя Вірастюка

Спортсмен був двічі одружений. Перша його дружина Світлана трагічно загинула на гірськолижному курорті в Туреччині. Вона народила депутату сина Адама. Згодом Василь одружився на Інні, шлюб з якою тривав 15 років. Колишнє подружжя виховує двох синів — 16-річного Олега та 8-річного Сашка.

Після початку війни Інна із дітьми виїхала за кордон і спортсмен прийняв цей крок як зраду. Згодом він закрутив роман із Іриною, яка у 2023 році народила йому четвертого сина Володимира. Відомо, що нинішня обраниця депутата на 11 років молодша за нього.

Нагадаємо, український телеведучий і журналіст Слава Дьомін розкрив подробиці особистого життя спортсмена Василя Вірастюка. Також Вірастюк чесно зізнався, що зрадив своїй дружині, з якою він був у шлюбу протягом 15 років.

Василь Вірастюк діти українські зірки спортсмен сини

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13:35 У США є загиблі внаслідок потужної снігової бурі

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

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