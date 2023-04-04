"Выруби": вопрос украинского журналиста разозлил Валерия Меладзе в Куршевеле

Российский певец Валерий Меладзе

Российский певец грузинского происхождения Валерий Меладзе попал в очередной скандал. И снова за границей.

Журналист издания "Украинская правда" задал простой вопрос о войне, который разозлил одиозного артиста.

Читайте также:

Подробности

Восьмого марта Валерий Меладзе вместе с супругой, бывшей участницей группы "ВИА Гра" Альбиной Джанабаевой отдыхал на одном из самых дорогих горнолыжных курортов мира, французском Куршевеле. Компанию звездной паре составили немало путинистов, среди которых и жена заместителя министра обороны рф, Тимура Иванова, посещавшего оккупированный россиянами Мариуполь.

Когда Меладзе вышел из ресторана, к нему подошел украинский журналист Михаил Ткач. Он попросил сфотографироваться с Валерием, и воспользовавшись моментом поставил вопрос: "Как вам отдыхается в Куршевеле, пока россия бомбит украинцев?" . Меладзе заметно нервничал, и попросил представителя СМИ отойти "в сторонку" и пообщаться лицом к лицу, но без видеофиксации.

Когда съемочная группа не стала этого делать, к певцу подошла помощь и стала прижиматься к камере. Разгневанный Меладзе вернулся к входу в ресторан и потребовал прекратить съемку: "Выруби, выруби, я хочу пообщаться нормально".

В итоге Меладзе увела в сторону его супруга, которая после начала полномасштабной войны не высказывалась о кровавой политике Кремля. После этого Меладзе продолжил развлекать путинистов и отдыхать на курорте.

Напомним, ранее мы писали, что Валерий Меладзе вместе с пропагандистами выступил на частном праздничном корпоративе в Дубае (Объединенные Арабские Эмираты), где публично ответил на лозунг "Слава Украине". Поэтому младшего брата продюсера и композитора Константина Меладзе начали проверять спецслужбы страны-террориста. Также мы рассказывали, что телеведущая и общественная деятельница Екатерина Осадчая прокомментировала скандал с оправдывающимся перед путинистами Валерием Меладзе.