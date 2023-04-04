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"Вируби": питання українського журналіста розлютило Валерія Меладзе в Куршевелі

4 квітня 2023 09:38
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Російський співак Валерій Меладзе
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Російський співак грузинського походження Валерій Меладзе потрапив в черговий скандал. І знову за кордоном. 

Журналіст видання "Українська правда" поставив просте запитання про війну, яке розлютило одіозного артиста. 

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Подробиці 

Восьмого березня Валерій Меладзе разом з дружиною, ексучасницею гурту "ВІА Гра" Альбіною Джанабаєвою відпочивав на одному з найдорожчих гірськолижних курортів світу, французькому Куршевелі. Компанію зірковій парі склали чимало путіністів, серед яких й дружина заступника міністра оборони рф, Тимура Іванова, який відвідував окупований росіянами Маріуполь.

Коли Меладзе вийшов з ресторану, до нього підійшов український журналіст Михайло Ткач. Він попросив сфотографуватися з Валерієм, і скориставшись моментом поставив співаку запитання: "Як вам відпочивається в Куршевелі, поки росія бомбить українців?". Меладзе помітно почав нервувати, та попросив представника ЗМІ відійти "в сторонку" та поспілкуватися віч-на-віч, але без відеофіксації. 

Коли знімальна група не стала цього робити, до співака підійшла підмога та почала притулятися до камери. Розгніваний Меладзе повернувся до входу в ресторану та почав вимагати припинити зйомку: "Вируби, вируби, я хочу поспілкуватися нормально". 

В підсумку Меладзе відвела в сторону його дружина, яка після початку повномасштабної війни не висловлювалась про криваву політику Кремля. Після цього Меладзе продовжив розважати путіністів та відпочивати на курорті. 

Нагадаємо, раніше ми писали, що  Валерій Меладзе разом з пропагандистами виступив на приватному святковому корпоративі у місті Дубай (Об’єднані Арабські Емірати), де публічно відповів на лозунг "Слава Україні". Через це молодшого брата продюсера та композитора Костянтина Меладзе почали перевіряти спецслужби країни-терориста. Також ми розповідали, що телеведуча та громадська діячка Катерина Осадча прокоментувала скандал з Валерієм Меладзе, який виправдовувався перед путіністами.

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