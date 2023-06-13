Виталий Козловский получил повестку
Украина продолжила военное положение и всеобщую мобилизацию из-за полномасштабной войны, начатой РФ. Привлечь к мобилизации могут всех военнообязанных мужчин призывного возраста от 18 до 60 лет, у которых нет значительных проблем со здоровьем. Повестку получил и певец Виталий Козловский.
Об этом он сообщил в своем Instagram.
Подробности
Подробно рассказывать об обстоятельствах, при которых получил повестку, Виталий не стал. 38-летний певец опубликовал фото, на котором он ознакамливается с документом. А военный за столом пристально наблюдает за звездой.
"Вот и ко мне пришла повестка", — лаконично, без смайликов, подписал фото Козловский.
Подписчики музыканта преимущественно пожелали артисту удачи. Некоторые пользователи соцсетей припомнили Виталию концерт на 9 мая в Москве. Ни на один из комментариев Козловский так и не ответил.
По информации издания Tabloid, артисту вручили мобилизационное распоряжение с направлением в воинскую часть. Такая форма повестки выдается военнообязанным, которые прошли медицинскую комиссию и признаны годными к службе. Такой вид повестки — это непосредственный вызов в армию.
Напомним, ранее мы писали, что военнообязанные будут проходить медкомиссию по новой схеме. Также мы рассказывали, могут ли родственники подписывать повестку вместо военнообязанного.