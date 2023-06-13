Виталий Козловский получил повестку

Виталий Козловский с повесткой. Фото: Instagram/vkozlovsky_music

Украина продолжила военное положение и всеобщую мобилизацию из-за полномасштабной войны, начатой РФ. Привлечь к мобилизации могут всех военнообязанных мужчин призывного возраста от 18 до 60 лет, у которых нет значительных проблем со здоровьем. Повестку получил и певец Виталий Козловский.

Об этом он сообщил в своем Instagram.

Читайте также:

Подробности

Подробно рассказывать об обстоятельствах, при которых получил повестку, Виталий не стал. 38-летний певец опубликовал фото, на котором он ознакамливается с документом. А военный за столом пристально наблюдает за звездой.

"Вот и ко мне пришла повестка", — лаконично, без смайликов, подписал фото Козловский.

Виталий Козловский с повесткой. Фото: Instagram/vkozlovsky_music

Подписчики музыканта преимущественно пожелали артисту удачи. Некоторые пользователи соцсетей припомнили Виталию концерт на 9 мая в Москве. Ни на один из комментариев Козловский так и не ответил.

По информации издания Tabloid, артисту вручили мобилизационное распоряжение с направлением в воинскую часть. Такая форма повестки выдается военнообязанным, которые прошли медицинскую комиссию и признаны годными к службе. Такой вид повестки — это непосредственный вызов в армию.

Напомним, ранее мы писали, что военнообязанные будут проходить медкомиссию по новой схеме. Также мы рассказывали, могут ли родственники подписывать повестку вместо военнообязанного.