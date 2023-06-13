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Віталій Козловський отримав повістку

13 червня 2023 17:08
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Віталій Козловський отримав повістку
Віталій Козловський з повісткою. Фото: Instagram/vkozlovsky_music
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Україна продовжила воєнний стан та загальну мобілізацію через повномасштабну війну, яку розпочала РФ. Притягнути до мобілізації можуть всіх військовозобов'язаних чоловіків призовного віку від 18 до 60 років, які не мають значних проблем зі здоров'ям. Повістку отримав і співак Віталій Козловський. 

Про це він повідомив у своєму Instagram.

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Подробиці

Детально розповідати про обставини, за яких він отримав повістку, Віталій не став. 38-річний співак опублікував фото, на якому він ознайомлюється з документом. А військовий за столом пильно спостерігає за зіркою. 

"От і до мене прийшла повістка", — лаконічно, без смайликів, підписав фото Козловський. 

Віталій Козловський з повісткою. Фото: Instagram/vkozlovsky_music

Підписники музиканта переважно побажали артисту удачі. Деякі користувачі соцмереж пригадали Віталію концерт на 9 травня в Москві. На жоден з коментарів Козловський так і не відповів. 

За інформацією видання Tabloid, артистові вручили мобілізаційне розпорядження з направленням до військової частини. Така форма повістки видається військовозобов’язаним, які пройшли медичну комісію та визнані придатними до служби. Такий вид повістки — це безпосередній виклик до армії.

Нагадаємо, раніше ми писали, що військовозобов'язані проходитимуть медкомісію за новою схемою. Також ми розповідали, чи можуть родичі підписувати повістку замість військовозобов'язаного.

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