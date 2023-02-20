Визит Байдена в Украину — мемы от украинских знаменитостей

Президент США Джо Байден в Киеве. Фото: president.gov.ua

20 февраля президент США Джо Байден с официальным визитом прибыл в Киев. Он встретился с Владимиром Зеленским и первой леди Еленой Зеленской. Визит лидера США не прошел мимо украинских знаменитостей. Многие звезды решили поднять настроение подписчикам в соцсетях, и опубликовали на своих страницах мемы.

Новини.LIVE покажет одни из первых публикаций наших знаменитостей.

Телеведущая Леся Никитюк

Шоумен Владимир Остапчук

Шоумен Андрей Бедняков

Племянница Софии Ротару, певица Sonya Kay

Шоумен Анатолий Анатолич

Шоумен Дмитрий Коляденко

Певица Тина Кароль

Актриса Ксения Вертинская

Также мы писали, что соцсети разразились мемами в честь приезда Байдена в Украину.