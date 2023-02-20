Визит Байдена в Украину — мемы от украинских знаменитостей

Визит Байдена в Украину: первые мемы от украинских знаменитостей
20 февраля президент США Джо Байден с официальным визитом прибыл в Киев. Он встретился с Владимиром Зеленским и первой леди Еленой Зеленской. Визит лидера США не прошел мимо украинских знаменитостей. Многие звезды решили поднять настроение подписчикам в соцсетях, и опубликовали на своих страницах мемы.
Новини.LIVE покажет одни из первых публикаций наших знаменитостей.
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Телеведущая Леся Никитюк
Шоумен Владимир Остапчук
Шоумен Андрей Бедняков
Племянница Софии Ротару, певица Sonya Kay
Шоумен Анатолий Анатолич
Шоумен Дмитрий Коляденко
Певица Тина Кароль
Актриса Ксения Вертинская
Также мы писали, что соцсети разразились мемами в честь приезда Байдена в Украину.