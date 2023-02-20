Візит Байдена до України — меми від українських знаменитостей

Президент США Джо Байден в Києві

20 лютого, президент США Джо Байден з офіційним візитом прибув до Києва. Він зустрівся із Володимиром Зеленським та першою леді Оленою Зеленською. Візит лідера США не пройшов повз українських знаменитостей. Багато хто з зірок вирішив підняти настрій підписникам у соцмережах, та опублікував на своїх сторінках меми.

Новини.LIVE покаже одні з перших публікацій наших знаменитостей.

Телеведуча Леся Нікітюк

Шоумен Володимир Остапчук

Шоумен Андрій Бєдняков

Племінниця Софії Ротару, співачка Sonya Kay

Шоумен Анатолій Анатоліч

Шоумен Дмитро Коляденко

Співачка Тіна Кароль

Акторка Ксенія Вертинська

Також ми писали, що соцмережі вибухнули мемами на честь приїзду Байдена в Україну.