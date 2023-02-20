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Візит Байдена до України: перші меми від українських знаменитостей

20 лютого 2023 14:31
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Візит Байдена до України — меми від українських знаменитостей
Президент США Джо Байден в Києві
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

20 лютого, президент США Джо Байден з офіційним візитом прибув до Києва. Він зустрівся із Володимиром Зеленським та першою леді Оленою Зеленською. Візит лідера США не пройшов повз українських знаменитостей. Багато хто з зірок вирішив підняти настрій підписникам у соцмережах, та опублікував на своїх сторінках меми.  

Новини.LIVE покаже одні з перших публікацій наших знаменитостей. 

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Також ми писали, що соцмережі вибухнули мемами на честь приїзду Байдена в Україну.

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