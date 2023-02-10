Екатерина Осадча расстроилась после встречи с Международным комитетом Красного Креста

Телеведущая Екатерина Осадчая на встрече с Международным комитетом Красного Креста в Женеве

Телеведущая Екатерина Осадчая со съемочной группой посетила штаб-квартиру Международного комитета Красного Креста в Женеве (Швейцария).

В своем Instagram общественный деятель поделился впечатлениями от поездки.

Подробности

По словам Осадчей, Международный комитет Красного Креста (МККК) признает свою беспомощность в доступе к нашим пленным. Что очень разочаровало телеведущую.

"Я лично расстроилась увиденным и услышанным. Общее мнение — есть как есть, лучше так, чем никак. Нас не пускают, но мы разговариваем. Не добиваемся, а разговариваем. Ведь давления быть не может, так запрещено, не описано, не принято. МККК — единственная организация в мире, которая по Женевским конвенциям имеет доступ к обеим сторонам конфликта (мне тоже не нравится это слово, но в международных нормах именно так). То есть сведения о наших гражданских пленных мы можем получить только через них", — написала Осадчая.

Телеведущая отметила, что МККК не имеет никаких рычагов влияния на россию, кроме разговоров, писем и доводов. Но из достоинств является то, что организация получает дозированную информацию со стороны рф о наших в плену.

Напомним, ранее мы рассказывали, что Екатерина Осадчая прокомментировала скандал с певцом Валерием Меладзе, который оправдывался перед путинистами.