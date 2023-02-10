Катерина Осадча засмутилась після зустрічі з Міжнародним комітетом Червоного Хреста

Телеведуча Катерина Осадча на зустрічі з Міжнародним комітетом Червоного Хреста в Женеві

Телеведуча Катерина Осадча зі знімальною групою відвідала штаб-квартиру Міжнародного комітету Червоного Хреста в Женеві (Швейцарія).

У своєму Instagram громадська діячка поділилась враженнями від поїздки.

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За словами Осадчої Міжнародний комітет Червоного Хреста (МКЧХ) визнає свою безпорадність у доступі до наших полонених. Що неабияк розчарувало телеведучу.

"Я особисто засмутилася побаченим і почутим. Загальна думка — є як є, краще так, ніж ніяк. Нас не пускають, але ми розмовляємо. Не добиваємося, а розмовляємо. Адже тиску бути не може, так заборонено, не описано, не прийнято. МКЧХ — єдина організація у світі, що за Женевськими конвенціями має доступ до обох сторін конфлікту (мені теж не подобається це слово, але в міжнародних нормах саме так). Тобто відомості про наших цивільних полонених ми можемо отримати тільки через них", — написала Осадча.

Телеведуча зазначила, що МКЧХ не має ніяких важелів впливу на росію окрім розмов, листів і доводів. Але з плюсів є те, що організація отримує дозовану інформацію з боку рф про наших в полоні.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що Катерина Осадча прокоментувала скандал зі співаком Валерієм Меладзе, який виправдовувався перед путіністами.