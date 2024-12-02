Алина Шаманская в слезах намекнула на возвращение Руслана Ханумака — фото

Алина Шаманская и Руслан Ханумак. Фото: instagram.com/shamankaa

Телеведущая и блогер Алина Шаманская пожаловалась на своего бывшего мужа, звезду "Квартала 95" Руслана Ханумака. Журналистка на эмоциях высказалась о новых проблемах, возникших после развода.

Об этом Алина рассказала в своем Instagram.

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Шаманская намекнула на возвращение Ханумака в Украину

Блогер озадачила подписчиков новыми признаниями об отношениях с бывшим мужем. Шаманская намекнула, что Ханумак планирует вернуться из США в Украину и призналась, что он "превращает ее жизнь в ад".

"И как только я начала жить счастливую, спокойную, здоровую жизнь со своим сыном (это стало возможным только на разных континентах), он возвращается и устраивает новый ад. потому что все, что связано с моим сыном самое главное в моей жизни", — написала звезда.

Шаманская намекнула на возвращение Ханумака. Фото: instagram.com/shamankaa

Шаманская не стала прибегать к подробностям и рассказывать о том, что именно натворил Ханумак. Однако ведущая предостерегла своих подписниц внимательнее выбирать мужчин, от которых они рожают детей.

"Девушки изучайте психотипы мужчин. Рожать от таких нельзя, потому что это сломает всю вашу жизнь и жизнь ребенка. Самое страшное, что существует в этой жизни, — это манипуляции невинным ребенком. Когда ломают его менталку... А так будет 100%, если имеете дело с психопатом", — посоветовала блогерша.

Алина Шаманская обратилась к подписчикам. Фото: instagram.com/shamankaa

Ведущая подчеркнула, что теперь не будет молчать о том, что происходит в ее отношениях с бывшим, чтобы обезопасить других женщин от подобных проблем.

Алина Шаманская пожаловалась на бывшего. Фото: instagram.com/shamankaa

Позже после эмоциональных публикаций Шаманская показала, в каком разбитом эмоциональном состоянии находится. Ведущая несколько часов просидела на полу в ванной в слезах и пыталась справиться с эмоциями.

"Нам с вами придется пройти очень трудный период... Несмотря на свое состояние, верю — правда победит" , — написала блогер.

Алина Шаманская. Фото: instagram.com/shamankaa

Напомним, Алина Шаманская и Руслан Ханумак состояли в браке шесть лет. У бывших супругов есть сын Артур. В начале войны Шаманская вместе с сыном уехала в США, однако после переезда Ханумака в Америку решила вернуться в Украину.

Позже Шаманская рассказала, почему на самом деле уехала из США. Также журналистка призналась, что стало причиной развода.