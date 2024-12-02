Аліна Шаманська в сльозах натякнула на повернення Руслана Ханумака — фото

Аліна Шаманська та Руслан Ханумак. Фото: instagram.com/shamankaa

Телеведуча та блогерка Аліна Шаманська поскаржилася на свого колишнього чоловіка, зірку "Кварталу 95" Руслана Ханумака. Журналістка на емоціях висловилася про нові проблеми, які виникли після розлучення.

Про це Аліна розповіла в своєму Instagram.

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Шаманська натякнула на повернення Ханумака до України

Блогерка спантеличила підписників новими зізнаннями про стосунки із колишнім чоловіком. Шаманська натякнула, що Ханумак планує повернутися з США до України та зізналася, що він "перетворює її життя на пекло".

"І як тільки я почала жити щасливе, спокійне, здорове життя зі своїм сином (це стало можливим лише на різних континентах), він повертається і влаштовує нове пекло. бо все, що пов'язане з моїм сином найголовніше в моєму житті", — написала зірка.

Шаманська натякнула на повернення Ханумака. Фото: instagram.com/shamankaa

Шаманська не стала вдаватися до подробиць та розповідати про те, що саме накоїв Ханумак. Проте ведуча застерегла своїх підписниць уважніше обирати чоловіків, від яких вони народжують дітей.

"Дівчата вивчайте психотипи чоловіків. Народжувати від таких не можна, бо це зламає усе ваше життя та життя дитини. Найстрашніше, що існує у цьому житті, – це маніпуляції невинною дитиною. Коли ламають її менталку... А так буде 100%, якщо маєте справу з психопатом", — порадила блогерка.

Аліна Шаманська звернулася до підписників. Фото: instagram.com/shamankaa

Ведуча наголосила, що тепер не буде мовчати про те, що відбувається у її стосунках із колишнім, аби застерегти інших жінок від подібних проблем.

Аліна Шаманська поскаржилася на колишнього. Фото: instagram.com/shamankaa

Пізніше після емоційних публікацій, Шаманська показала, в якому розбитому емоційному стані знаходиться. Ведуча декілька годин просиділа на підлозі у ванній в сльозах та намагалася впоратися із емоціями.

"Нам з вами доведеться пройти дуже важкий період... Незважаючи на свій стан, вірю — правда переможе", — написала блогерка.

Аліна Шаманська. Фото: instagram.com/shamankaa

Нагадаємо, Аліна Шаманська та Руслан Ханумак були у шлюбі шість років. У колишнього подружжя є син Артур. На початку війни Шаманська разом із сином виїхала до США, однак після переїзду Ханумака до Америки вирішила повернутися до України.

Пізніше Шаманська розповіла, чому насправді виїхала зі США. Також журналістка зізналася, що стало причиною розлучення.