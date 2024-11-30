Сергей Стерненко обручился

Украинский волонтер Сергей Стерненко. Фото: instagram.com/s_sternenko

Украинский волонтер Сергей Стерненко поделился с поклонниками радостной новостью. Активист сделал предложение любимой и впервые показал девушку своей аудитории.

Совместное фото с любимой он опубликовал на своей странице в Instagram.

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Сергей Стерненко сделал предложение любимой

Волонтер опубликовал совместное фото с любимой на фоне живописной церкви. Стерненко всегда скрывал свою личную жизнь, и на фото он вместе с девушкой стоит вдали от камеры. Пока неизвестно, как зовут его избранницу, чем она занимается и историю их знакомства.

Сергей обратился к девушке, поблагодарил ее за поддержку и признался в любви.

"Обручились. Спасибо тебе за то, что всегда со мной, в самые трудные моменты жизни и во время всех взлетов и падений. Люблю", — написал волонтер.

Подписчики поздравляют Сергея с этой новостью и просят "маленьких Стерненко".

Украинский волонтер Сергей Стерненко с избранницей. Фото: instagram.com/s_sternenko

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