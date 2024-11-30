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Волонтер Стерненко заручився — фото обраниці

30 листопада 2024 16:25
Діана Сологуб - Редактор
Діана Сологуб
Редактор
Сергій Стерненко заручився
Український волонтер Сергій Стерненко. Фото: instagram.com/s_sternenko
Діана Сологуб - Редактор
Діана Сологуб
Редактор

Український волонтер Сергій Стерненко поділився із шанувальниками радісною новиною. Активіст зробив пропозицію коханій та вперше показав дівчину своїй аудиторії.

Спільне фото з коханою він опублікував на своїй сторінці в Instagram.

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Сергій Стерненко зробив пропозицію коханій

Волонтер опублікував спільне фото з коханою на тлі мальовничої церкви. Стерненко завжди приховував своє особисте життя, і на фото він разом з дівчиною стоїть віддалено від камери. Майбутньою дружиною Сергія виявилася Наталя Усатенко, яка працювала прессекретаркою ексміністрв охорони здоров'я Уляни Супрун. Саме під час роботи у відомстві вони й вперше познайомились зі Стерненко.

Сергій звернувся до дівчини, подякував їй за підтримку та зізнався у коханні.

"Заручилися. Дякую тобі за те, що завжди зі мною, у найважчі моменти життя та під час усіх злетів та падінь. Кохаю", — написав волонтер.

Підписники вітають Сергія із цією новиною та просять "маленьких Стерненків".

Волонтер Стерненко заручився — фото обраниці - фото 1
Український волонтер Сергій Стерненко з обраницею. Фото: instagram.com/s_sternenko

Нагадаємо, інсайдери стверджують, що Леонардо Ді Капріо не заручений зі своєю дівчиною-моделлю Вітторією Черетті. А також Позитив вперше поділився подробицями освідчення хореографині Юлії Сахневич.

Сергій Стерненко відносини волонтери кохання пропозиція руки і серця

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В ГУР розповіли про нові ракети РФ і заводи шахедів, — відео - 80x80

В ГУР розповіли про нові ракети РФ і заводи шахедів, — відео

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17:08 ЗСУ ліквідували дві колони російської техніки — ефектне відео

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