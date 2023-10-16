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"Все ее тянули" — актер Андриенко рассказал о последней встрече с Русланой Писанкой

16 октября 2023 14:44
aleksandra-sulymenko.JPG - Александра Сулименко
"Все ее тянули" — актер Андриенко рассказал о последней встрече с Русланой Писанкой
Актриса Руслана Писанка. Фото: google
aleksandra-sulymenko.JPG - Александра Сулименко

Два года назад Руслана Писанка вместе с актером Виктором Андриенком играли в спектакле "Поезд "Одесса-мама" в Доме офицеров в Киеве. Последний раз он видел актрису живой именно во время этого спектакля.

Своими воспоминаниями поделился в интервью на YouTube канале Дмитрия Гордона.

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"Это последний раз, когда я видел ее живой"

Украинский актер, режиссер и сценарист Виктор Андриенко рассказал о последнем спектакле покойной украинской актрисы Русланы Писанки. Интервью проходило именно в том зале, где играли спектакль "Поезд "Одесса-мама".

 

"Два года назад мы играли с Русланой на этой сцене. В этом спектакле Руслана вышла на сцену в последний раз. Мы играли как раз перед войной. И Руся сломала ногу. Мы такой спектакль сыграли! У нас много было интересных спектаклей, но такого не было. Будто знали, что играем в последний раз", — поделился актер.

Он вспомнил, что было после того, как Писанка сломала ногу.

"Все ее тянули, а мы с ее мужем Игорьком были у головы, за голову ее держали и общались. Это последний раз, когда я видел ее живой",  рассказал Андриенко.

Он подчеркнул, что очень тревожно играть спектакль без Писанки, у которой была одна из главных ролей.

 

руслана писанка спектакль
Актеры спектакля "Поезд "Одесса-мама"

Украинская телеведущая и актриса кино и театра Руслана Писанка умерла 19 июля 2022 года от агрессивной формы рака. Ей было 52 года.

Напомним, ранее мы сообщали, что умерла актриса и телеведущая Руслана Писанка.

Также мы писали, что супруг Русланы Писанки назвал причину смерти актрисы.

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