"Всі її тягнули" — актор Андрієнко розповів про останню зустріч з Русланою Писанкою
Два роки тому Руслана Писанка разом з актором Віктором Андрієнком грали у виставі "Потяг "Одеса-мама" у Будинку офіцерів у Києві. Останній раз він бачив акторку живою саме під час цієї вистави.
Своїми спогадами поділився в інтерв'ю на YouTube-каналі Дмитра Гордона.
"Це востаннє, коли я бачив її живою"
Український актор, режисер і сценарист Віктор Андрієнко розповів про останню виставу покійної української актриси Руслани Писанки. Інтерв'ю проходило саме у тій залі, де грали виставу "Потяг "Одеса-мама".
"Два роки тому ми грали з Русланою на цій сцені. У цій виставі Руслана вийшла на сцену востаннє. Ми грали якраз перед війною. І Руся зламала ногу. Ми таку виставу зіграли! У нас багато було цікавих спектаклів, але такого не було. Наче знали, що граємо востаннє", — поділився актор.
Він згадав, що було після того, як Писанка зламала ногу.
"Усі її тягнули, а ми з її чоловіком Ігорьком були біля голови, за голову її тримали й спілкувалися. Це востаннє, коли я бачив її живою", — розповів Андрієнко.
Він підкреслив, що дуже бентежно грати виставу без Писанки, яка мала у ній одну з головних ролей.
Українська телеведуча та актриса кіно та театру Руслана Писанка померла 19 липня 2022 року від агресивної форми раку. Їй було 52 роки.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що померла акторка й телеведуча Руслана Писанка.
Також ми писали, що чоловік Руслани Писанки назвав причину смерті актриси.
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