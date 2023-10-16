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"Всі її тягнули" — актор Андрієнко розповів про останню зустріч з Русланою Писанкою

16 жовтня 2023 14:44
aleksandra-sulymenko.JPG - Олександра Сулименко
"Всі її тягнули" — актор Андрієнко розповів про останню зустріч з Русланою Писанкою
Акторка Руслана Писанка. Фото: google
aleksandra-sulymenko.JPG - Олександра Сулименко

Два роки тому Руслана Писанка разом з актором Віктором Андрієнком грали у виставі "Потяг "Одеса-мама" у Будинку офіцерів у Києві. Останній раз він бачив акторку живою саме під час цієї вистави.

Своїми спогадами поділився в інтерв'ю на YouTube-каналі Дмитра Гордона. 

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"Це востаннє, коли я бачив її живою"

Український актор, режисер і сценарист Віктор Андрієнко розповів про останню виставу покійної української актриси Руслани Писанки. Інтерв'ю проходило саме у тій залі, де грали виставу "Потяг "Одеса-мама". 

 

"Два роки тому ми грали з Русланою на цій сцені. У цій виставі Руслана вийшла на сцену востаннє. Ми грали якраз перед війною. І Руся зламала ногу. Ми таку виставу зіграли! У нас багато було цікавих спектаклів, але такого не було. Наче знали, що граємо востаннє", — поділився актор.

Він згадав, що було після того, як Писанка зламала ногу.

"Усі її тягнули, а ми з її чоловіком Ігорьком були біля голови, за голову її тримали й спілкувалися. Це востаннє, коли я бачив її живою", — розповів Андрієнко.

Він підкреслив, що дуже бентежно грати виставу без Писанки, яка мала у ній одну з головних ролей.

 

руслана писанка спектакль
Актори вистави "Потяг "Одеса-мама"

Українська телеведуча та актриса кіно та театру Руслана Писанка померла 19 липня 2022 року від агресивної форми раку. Їй було 52 роки. 

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що померла акторка й телеведуча Руслана Писанка

Також ми писали, що чоловік Руслани Писанки назвав причину смерті актриси. 

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