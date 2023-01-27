Певец Wellboy стал послом проекта Минкульта

Wellboy стал послом проекта Минкульта

В конце августа прошлого года Министерство культуры и информационной политики представило проект "Сохраните украинскую культуру", направленный на привлечение благотворительных средств для восстановления памятников культурного наследия в Украине. Одними из первых к инициативе Минкульта присоединились победители песенного конкурса "Евровидение-2022" Kalush Orchestra.

В своем Instagram певец Wellboy заявил, что также стал послом проекта министерства.

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По словам Антона Вельбоя (настоящее имя певца), сейчас особенно важно объединяться, поэтому он, также осознавая свою социальную миссию, присоединился к инициативе.

"Культура, как и язык и территория, являются непременными составляющими для идентификации украинского народа. Я уверенно могу сказать, что мы талантливая нация и богатые культурными достопримечательностями — нам есть чем гордиться! Поэтому сегодня, когда наша страна переживает трагические времена, когда российские пришельцы пытаются уничтожить наши корни, разрушая театры, музеи, дома культуры, мы должны объединяться. У каждого свой фронт, и я как артист, осознаю свою социальную миссию", — сказал певец.

Несколько дней назад Wellboy вернулся из турне по Канаде, в котором активно вовлекал людей в сбор средств на восстановление разрушенных рф украинских памятников и объектов культуры.

С начала полномасштабной войны в Украине россия уже полностью или частично разрушила более 1200 объектов культурной инфраструктуры и более 553 памятников культуры.

Для реставрации, представленных на портале объектов, нужно более 470 миллионов гривен. Ранее к сбору средств присоединился фронтмен группы "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук, передавший 350 тысяч гривен на восстановление Национального литературно-мемориального музея Г. С. Сковороды (Харьковская область).

Кроме того, в начале октября посольствами проекта "Сохраните украинскую культуру" уже стали группа Kalush Orchestra, рэп-исполнитель Skofka и блогер-миллионник кот Степан.

Напомним, ранее мы писали, что Kalush Orchestra продали свой музыкальный инструмент, чтобы спасти музей Сковороды.