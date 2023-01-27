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Wellboy став амбасадором проєкту Мінкульту щодо відбудови пам'яток культурної спадщини в Україні

27 січня 2023 13:30
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Співак Wellboy став амбасадором проєкту Мінкульту
Wellboy став амбасадором проєкту Мінкульту
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Наприкінці серпня минулого року Міністерство культури та інформаційної політики презентувало проєкт "Збережіть українську культуру", спрямований на залучення благодійних коштів для відбудови пам'яток культурної спадщини в Україні. Одними з перших до ініціативи Мінкульту приєдналися переможці пісенного конкурсу "Євробачення-2022" Kalush Orchestra.

У своєму Instagram співак Wellboy заявив, що також став амбасадором проєкту міністерства. 

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Деталі 

За словами Антона Вельбоя (справжнє ім'я співака), нині особливо важливо об'єднуватися, відтак він, також усвідомлюючи свою соціальну місію, долучився до ініціативи. 

"Культура, як і мова та територія, є неодмінними складовими для ідентифікації українського народу. Я впевнено можу сказати, що ми талановита нація та багаті на культурні пам’ятки — нам є чим пишатися! Тому сьогодні, коли наша країна переживає трагічні часи, коли російські прибульці намагаються знищити наше коріння, руйнуючи театри, музеї, будинки культури, ми маємо об’єднуватися. У кожного свій фронт, і я як артист, усвідомлюю свою соціальну місію", — сказав співак. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by MCIP Ukraine (@mkip_ukraine)

Декілька днів тому Wellboy повернувся з турне по Канаді, у якому активно долучав людей до збору коштів на відбудову зруйнованих рф українських пам’яток та об’єктів культури.

Від початку повномасштабної війни в Україні росія вже повністю чи частково зруйнувала понад 1200 об’єктів культурної інфраструктури та понад 553 пам'яток культури. 

Для реставрації, презентованих на порталі об'єктів, треба понад 470 мільйонів гривень. Раніше до збору коштів долучився фронтмен гурту "Океан Ельзи"  Святослав Вакарчук, який передав 350 тисяч гривень на відновлення Національного літературно-меморіального музею Г. С. Сковороди (Харківська область).

Окрім того, на початку жовтня амбасадорами проєкту "Збережіть українську культуру" вже також стали гурт Kalush Orchestra, реп-виконавець Skofka та блогер-мільйонник кіт Степан. 

Нагадаємо, раніше ми писали, що Kalush Orchestra продали власний музичний інструмент, аби врятувати музей Сковороди.

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