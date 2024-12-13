Надя Дорофеева в детские годы — фото

Украинская певица Надя Дорофеева. Фото: Instagram.com/nadyadorofeeva

Известная украинская певица Надя Дорофеева поделилась с поклонниками семейных архивов. Звезда показала кадры из своей первой в жизни фотосессии.

Фото она опубликовала на своей странице в Instagram.

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Надя Дорофеева в 9 лет

Исполнительница показала себя в 9 лет и рассказала о первой в жизни фотосессии. Родители не пожалели тогда огромную сумму для карьеры девушки — 2300 гривен. Впоследствии выяснилось, что ее семья попала на мошенников. Родителям Дорофеевой пообещали блестящую модельную карьеру Нади, впрочем, просто обманули на деньги. Этих мошенников впоследствии даже показывали по телевидению.

На опубликованном фото, Надя позирует перед камерой с прической гофре и накрашенными губами и ресницами.

Надя Дорофеева в 9 лет. Фото: Instagram.com/nadyadorofeeva

"Каждая ситуация дает нам бесценные уроки — и ты ими пользуешься, ну или нет. Первый урок, который я извлекла из этого — карандаш для губ сильно увеличивает губы, даже без уколов. А второй и основной – если ты хочешь достичь своей мечты, не жалуйся на обстоятельства вокруг. Твою мечту никто кроме тебя не осуществит, просто вставай и делай", — добавила звезда.

Напомним, певица Надя Дорофеева раскрыла сумму, которую ей удалось собрать для ВСУ во "Дворце Спорта". Также звезда призналась, от чего отказалась в питании, чтобы чувствовать себя лучше.