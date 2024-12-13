Надя Дорофєєва у дитячі роки — фото

Українська співачка Надя Дорофєєва. Фото: Instagram.com/nadyadorofeeva

Відома українська співачка Надя Дорофєєва поділилася із шанувальниками сімейними архівами. Зірка показала кадри зі своєї першої в житті фотосесії.

Фото вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

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Надя Дорофєєва у 9 років

Виконавиця показала себе у 9 років та розповіла про першу в житті фотосесію. Батьки не пошкодували на той час величезну суму для кар'єри дівчини — 2300 гривень. Згодом з'ясувалось, що її родина потрапила на шахраїв. Батькам Дорофєєвої пообіцяли блискучу модельну кар'єру Наді, втім, просто ошукали на гроші. Цих шахраїв згодом навіть показували по телебаченню.

На опублікованому фото Надя позує перед камерою із зачіскою гофре та нафарбованими губами та віями.

Надя Дорофєєва у 9 років. Фото: Instagram.com/nadyadorofeeva

"Кожна ситуація дає нам безцінні уроки — і ти ними користуєшся, ну або ні. Перший урок, який я винесла з цього — олівець для губ сильно збільшує губи, навіть без уколів. А другий і основний — якщо ти хочеш досягти своєї мрії, не жалійся на обставини навколо. Твою мрію ніхто окрім тебе не здійснить, просто вставай і роби", — додала зірка.

Нагадаємо, співачка Надя Дорофеєва розкрила суму, яку їй вдалося зібрати для ЗСУ в "Палаці Спорту". Також зірка зізналась, від чого відмовилась у харчуванні, щоб відчувати себе краще.