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Дорофєєва показала себе на першій в житті фотосесії

13 грудня 2024 09:56
Діана Сологуб - Редактор
Діана Сологуб
Редактор
Надя Дорофєєва у дитячі роки — фото
Українська співачка Надя Дорофєєва. Фото: Instagram.com/nadyadorofeeva
Діана Сологуб - Редактор
Діана Сологуб
Редактор

Відома українська співачка Надя Дорофєєва поділилася із шанувальниками сімейними архівами. Зірка показала кадри зі своєї першої в житті фотосесії.

Фото вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

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Надя Дорофєєва у 9 років

Виконавиця показала себе у 9 років та розповіла про першу в житті фотосесію. Батьки не пошкодували на той час величезну суму для кар'єри дівчини — 2300 гривень. Згодом з'ясувалось, що її родина потрапила на шахраїв. Батькам Дорофєєвої пообіцяли блискучу модельну кар'єру Наді, втім, просто ошукали на гроші. Цих шахраїв згодом навіть показували по телебаченню.

На опублікованому фото Надя позує перед камерою із зачіскою гофре та нафарбованими губами та віями.

Надя Дорофєєва у дитинстві
Надя Дорофєєва у 9 років. Фото: Instagram.com/nadyadorofeeva

"Кожна ситуація дає нам безцінні уроки і ти ними користуєшся, ну або ні. Перший урок, який я винесла з цього — олівець для губ сильно збільшує губи, навіть без уколів. А другий і основний якщо ти хочеш досягти своєї мрії, не жалійся на обставини навколо. Твою мрію ніхто окрім тебе не здійснить, просто вставай і роби", — додала зірка.

Нагадаємо, співачка Надя Дорофеєва розкрила суму, яку їй вдалося зібрати для ЗСУ в "Палаці Спорту". Також зірка зізналась, від чого відмовилась у харчуванні, щоб відчувати себе краще.

Надя Дорофєєва фото українські зірки дитинство кар'єра

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