Блогера Crawly депортировали в Украину

TikTok-блогер Владислав Олейниченко. Фото: instagram.com/crawly_goat

В Варшаве задержали TikTok-блогера Владислава Олейниченко по прозвищу Crawly. Молодого человека депортировали обратно в Украину и запретили въезд на 10 лет.

Об этом пишет Polsat News.

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Как пишет издание, призвал депортировать Олейниченко депутат польской антиукраинской ультраправой партии "Конфедерация" Конрад Беркович. Политик обвинил стримера в том, что он "развращал польских детей и публично оскорблял поляков из-за их национальности".

Блогера депортировали в Украину и запретили въезд в страны Шенгенской зоны на ближайшие 10 лет.

"Там огромные потребности, он сможет проявить себя", — заявил замминистра внутренних дел и администрации Чеслав Мрочек.

Олейниченко в течение длительного времени устраивал разные провокации в Варшаве. В частности, переодевшись в гнома, пугал посетителей торгового центра. Он также неоднократно негативно высказывался о поляках и во время одного из эфиров заявил, что лучше бы жил в Москве, чем в Польше.

В начале сентября на одной из стоянок блогер разбил авто, которое заранее туда привез. Он грубо отреагировал на замечания жителя Варшавы и намеренно облил его пеной из огнетушителя.

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