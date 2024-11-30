Блогера Crawly депортировали в Украину

Из Польши депортировали скандального украинского блогера — детали
В Варшаве задержали TikTok-блогера Владислава Олейниченко по прозвищу Crawly. Молодого человека депортировали обратно в Украину и запретили въезд на 10 лет.
Об этом пишет Polsat News.
Crawly запретили въезд в ЕС
Как пишет издание, призвал депортировать Олейниченко депутат польской антиукраинской ультраправой партии "Конфедерация" Конрад Беркович. Политик обвинил стримера в том, что он "развращал польских детей и публично оскорблял поляков из-за их национальности".
Блогера депортировали в Украину и запретили въезд в страны Шенгенской зоны на ближайшие 10 лет.
"Там огромные потребности, он сможет проявить себя", — заявил замминистра внутренних дел и администрации Чеслав Мрочек.
Олейниченко в течение длительного времени устраивал разные провокации в Варшаве. В частности, переодевшись в гнома, пугал посетителей торгового центра. Он также неоднократно негативно высказывался о поляках и во время одного из эфиров заявил, что лучше бы жил в Москве, чем в Польше.
В начале сентября на одной из стоянок блогер разбил авто, которое заранее туда привез. Он грубо отреагировал на замечания жителя Варшавы и намеренно облил его пеной из огнетушителя.
Напомним, блогер Николас Карма поделился историей успеха. А также беглый блоггер Александр Волошин похвастался роскошной виллой на Бали.
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