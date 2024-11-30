Блогера Crawly депортували до України

TikTok-блогер Владислав Олейниченко. Фото: instagram.com/crawly_goat

У Варшаві затримали TikTok-блогера Владислава Олійниченка на прізвисько Crawly. Хлопця депортували назад до України та заборонили в'їзд на 10 років.

Про це пише Polsat News.

Читайте також:

Crawly заборонили в'їзд до ЄС

Як пише видання, закликав депортувати Олійниченка депутат польської антиукраїнської ультраправої партії "Конфедерація" Конрад Беркович. Політик звинуватив стримера у тому, що він "розбещував польських дітей і публічно ображав поляків через їхню національність".

Блогера депортували до України та заборонили в'їзд до країн Шенгенської зони на найближчі 10 років.

"Там величезні потреби, він зможе проявити себе", — заявив заступник міністра внутрішніх справ і адміністрації Чеслав Мрочек.

Олейниченко протягом тривалого часу влаштовував різні провокації у Варшаві. Зокрема, перевдягнувшись у гнома лякав відвідувачів торгового центра. Він також неодноразово негативно висловлювався про поляків та під час одного з ефірів заявив, що краще б жив у Москві, ніж у Польщі.

На початку вересня на одній зі стоянок блогер розтрощив авто, яке заздалегідь туди привіз. Він грубо відреагував на зауваження мешканця Варшави та навмисно облив його піною з вогнегасника.

Нагадаємо, блогер Ніколас Карма поділився історією успіху. А також блогер-втікач Олександр Волошин похвалився розкішною віллою на Балі.