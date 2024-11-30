Блогера Crawly депортували до України

З Польщі депортували скандального українського блогера — деталі
У Варшаві затримали TikTok-блогера Владислава Олійниченка на прізвисько Crawly. Хлопця депортували назад до України та заборонили в'їзд на 10 років.
Про це пише Polsat News.
Crawly заборонили в'їзд до ЄС
Як пише видання, закликав депортувати Олійниченка депутат польської антиукраїнської ультраправої партії "Конфедерація" Конрад Беркович. Політик звинуватив стримера у тому, що він "розбещував польських дітей і публічно ображав поляків через їхню національність".
Блогера депортували до України та заборонили в'їзд до країн Шенгенської зони на найближчі 10 років.
"Там величезні потреби, він зможе проявити себе", — заявив заступник міністра внутрішніх справ і адміністрації Чеслав Мрочек.
Олейниченко протягом тривалого часу влаштовував різні провокації у Варшаві. Зокрема, перевдягнувшись у гнома лякав відвідувачів торгового центра. Він також неодноразово негативно висловлювався про поляків та під час одного з ефірів заявив, що краще б жив у Москві, ніж у Польщі.
На початку вересня на одній зі стоянок блогер розтрощив авто, яке заздалегідь туди привіз. Він грубо відреагував на зауваження мешканця Варшави та навмисно облив його піною з вогнегасника.
Нагадаємо, блогер Ніколас Карма поділився історією успіху. А також блогер-втікач Олександр Волошин похвалився розкішною віллою на Балі.
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