Евгений Клопотенко откровенно о том, как его жизнь изменила Революция Достоинства

Шеф-повар Евгений Клопотенко

20 февраля, Украина уже в девятый раз чтит память Героев Небесной Сотни, сложивших свою жизнь за свободную проевропейскую Украину. Шеф-повар Евгений Клопотенко поделился с подписчиками, как повлияла на него Революция Достоинства.

Откровенный пост шоумен сделал в своем Instagram.

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Шеф-повар отметил, что у него часто спрашивают в интервью, как его изменила война, что он переосмыслил и начал делать по-новому.

"Меня изменили расстрелы людей на Майдане 2014 года. Это была точка зарождения во мне чего-то нового. С этой точки началась моя борьба за Украину, украинскую культуру и украинскую еду", — написал Клопотенко.

Звездный шеф-повар отметил, что он всю жизнь знал, что он не Советский Союз, однако не совсем понимал, кто на самом деле.

"Но в 2014-м я точно понял и почувствовал, что я украинец. Тогда я плакал и держал крепко кулаки, когда видел смерть первых героев. Я плакал и держал кулаки, когда слушал "Пливе кача". слышал гимн Украины. Теперь я больше не плачу. Теперь я действую, потому что помню тот момент своего перерождения и замечаю, как перерождается моя страна каждый день. И я благодарен тем, кто помогает ей становиться лучше. Слава Героям", — подытожил Клопотенко.

Напомним, ранее мы писали, Клопотенко поделился рецептом куриных голеней в панировании.