Євген Клопотенко відверто про те, як його життя змінила Революція Гідності

"З цього почалась моя боротьба за Україну": Клопотенко про День пам'яті Небесної Сотні
20 лютого, Україна вже вдев’яте вшановує пам'ять Героїв Небесної Сотні, які поклали своє життя за вільну проєвропейську Україну. Шеф-кухар Євген Клопотенко поділився з підписниками, як на нього вплинула Революція Гідності.
Відвертий пост шоумен зробив у своєму Instagram.
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Деталі
Шеф-кухар зазначив, що в нього часто питають на інтерв’ю, як його змінила війна, що він переосмислив та почав робити по-новому.
"Мене змінили розстріли людей на Майдані 2014 році. Це була точка зародження в мені чогось нового. З цієї точки почалась моя боротьба за Україну, українську культуру та українську їжу", — написав Клопотенко.
Зірковий шеф-кухар зазначив, що він все життя знав, що він не Радянський Союз, проте не зовсім розумів, хто ж є насправді.
"Але у 2014-му я точно зрозумів і відчув, що я українець. Тоді я плакав і тримав міцно кулаки, коли бачив смерть перших героїв. Я плакав і тримав кулаки, коли слухав "Пливе кача". Я плакав і тримав кулаки, коли чув гімн України. Тепер я більше не плачу. Тепер я дію, бо пам‘ятаю той момент свого переродження та помічаю, як перероджується моя країна кожен день. І я вдячний тим, хто допомагає їй ставати кращою. Слава Героям", — підсумував Клопотенко.
Нагадаємо, раніше ми писали, Клопотенко поділився рецептом курячих гомілок в паніруванні.