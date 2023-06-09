В трусах и бусах: сын Шойгу загорает в Турции и пытается стать певцом

Внебрачный сын Шойгу Данила Шебунов (Sheba Singer). Фото: popcake.tv

Пока Россия тысячами отправляет своих мобилизованных на убой в Украину, 22-летний сын министра обороны РФ делает музыкальную карьеру и сдает офисы в центре Москвы. Расследование о шикарной жизни внебрачного отпрыска Сергея Шойгу опубликовала на днях команда Алексея Навального.

Дети от стюардессы

Данила Шебунов — внебрачный сын Сергея Шойгу и его любовницы, бывшей стюардессы МЧС Елены Шебуновой. От Шебуновой у Шойгу есть еще двое детей — 15-летняя Дарья и 12-летний Степан.

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Второе семейство российского министра обороны владеет особняком на Рублевке. Любовница Шойгу занимается поставками питания и стройматериалов для российского Минобороны и МЧС, а старший сын Данила уже в 19 лет стал крупным бизнесменом — на него записаны два больших офисных помещения в центре Москвы, которые он сдает в аренду.

"В 22-летнего Данилу, который раньше собирался стать профессиональным футболистом, вкладывают миллионы — теперь он решил стать поп-певцом", — пишет команда Навального.

Пост Данилы Шебунова. Скриншот: instagram.com/sheba.singer

"Молодой покоритель сердец"

Сейчас Данила Шебунов пытается сделать музыкальную карьеру под псевдонимом "Шеба" (Sheba Singer). Он выкладывает в соцсети ролики с каверами известных песен, собирает массовки для съемки клипов, а также усердно раскручивается в российской "ванильной" прессе.

Пост Данилы Шебунова. Скриншот: instagram.com/sheba.singer

По его собственным словам, тексты для своих песен Шойгу-младший пишет только на английском языке (том самом, который российские власти собираются исключить из школьной программы)

"Так вышло, потому что я большую часть жизни осознанно слушал западную музыку. Всегда. И было такое, что когда впервые попробовал что-то сам написать, то у меня как-то сразу автоматически оно пошло на английском", — похвастался сын Шойгу в интервью российскому изданию Popcake.

Сын Шойгу в российской прессе. Скриншот: popcake.tv

Шойгу-младший и его "горячие фото"

Несмотря на вполне призывной возраст, российские военкоматы Шойгу-младшим не интересуются, отмечается в расследовании. Поэтому вместо окопов Данила Шебунов приятно проводит время со стилистами, парикмахерами и косметологами.

Пост Данилы Шебунова. Скриншот: instagram.com/sheba.singer

В сентябре, когда Путин объявил в России мобилизацию, Данила постил фотографии с отдыха в Турции.

"Слышал, в Москве похолодало, поэтому ловите горячие фото", — "осчастливил" он своих подписчиков в Instagram.

Отдых сына Шойгу в Турции. Скриншот: instagram.com/sheba.singer

Напомним, также у Сергея Шойгу есть две дочери от его жены – Юлия и Ксения. Ксения и ее муж Алексей Столаров также прославились фотографиями своей роскошной жизни в соцсетях, за что неоднократно подвергались нецензурной критике со стороны главного соперника Шойгу – Евгения Пригожина.