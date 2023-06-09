У трусах і намистах: син Шойгу засмагає в Туреччині і намагається стати співаком

Позашлюбний син Шойгу Данило Шебунов (Sheba Singer). Фото: popcake.tv

Поки Росія тисячами відправляє своїх мобілізованих на забій в Україну, 22-річний син міністра оборони РФ робить музичну кар'єру та здає офіси у центрі Москви. Розслідування про розкішне життя позашлюбного сина Сергія Шойгу опублікувала днями команда Олексія Навального.

Діти від стюардеси

Данило Шебунов — позашлюбний син Сергія Шойгу та його коханки, колишньої стюардеси МНС Олени Шебунової. Від Шебунової Шойга має ще двох дітей — 15-річну Дар'ю та 12-річного Степана.

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Друга родина російського міністра оборони має особняк на Рубльовці. Коханка Шойгу займається постачанням харчування та будматеріалів для російського Міноборони та МНС, а старший син Данила вже у 19 років став великим бізнесменом — на нього записано два великі офісні приміщення в центрі Москви, які він здає в оренду.

"У 22-річного Данила, який раніше збирався стати професійним футболістом, вкладають мільйони — тепер він вирішив стати попспіваком", — пише команда Навального.

Допис Данила Шебунова. Скріншот: instagram.com/sheba.singer

"Молодий підкорювач сердець"

Наразі Данило Шебунов намагається зробити музичну кар'єру під псевдонімом "Шеба" (Sheba Singer). Він викладає у соцмережі ролики з каверами відомих пісень, збирає масовки для зйомки кліпів, а також ретельно розкручується в російській "ванільній" пресі.

Допис Данила Шебунова. Скріншот: instagram.com/sheba.singer

За його власними словами, тексти для своїх пісень Шойгу-молодший пише тільки англійською мовою (тією самою, яку російська влада збирається виключити зі шкільної програми)

"Так вийшло, тому що я більшу частину життя усвідомлено слухав західну музику. Завжди. І було таке, що коли вперше спробував щось сам написати, то в мене якось одразу автоматично воно пішло англійською", — похвалився син Шойгу в інтерв'ю російському виданню Popcake.

Син Шойгу у російській пресі. Скріншот: popcake.tv

Шойгу-молодший та його "гарячі фото"

Попри цілком призовний вік, російські військкомати Шойгу-молодшим не цікавляться, наголошується у розслідуванні. Тому замість окопів Данило Шебунов приємно проводить час із стилістами, перукарями та косметологами.

Допис Данила Шебунова. Скріншот: instagram.com/sheba.singer

У вересні, коли Путін оголосив у Росії мобілізацію, Данило опублікував фотографії з відпочинку в Туреччині.

"Чув, у Москві похолодало, тому ловіть гарячі фото", — "ощасливив" він своїх передплатників у Instagram.

Відпочинок сина Шойгу у Туреччині. Скріншот: instagram.com/sheba.singer

Нагадаємо, також у Сергія Шойгу є дві дочки від законного шлюбу — Юлія та Ксенія. Ксенія та її чоловік Олексій Столаров також прославилися світлинами свого розкішного життя в соцмережах, за що неодноразово зазнавали нецензурної критики з боку головного суперника Шойгу — Євгена Пригожина.