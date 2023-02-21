Обрученную Аврил Лавин подловили по объятиям с рэпером Tyga

Канадская певица Аврил Лавин

В марте прошлого года рок-музыкант Mod Sun сделал предложение канадской певице Аврил Лавин. И пока звезды готовятся к свадьбе, папарацци подловили артистку за объятиями с рэпером Tyga.

Об этом сообщает таблоид TMZ.

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Аврил Лавин и Tyga поужинали вместе в одном из самых популярных среди знаменитостей ресторанов Лос-Анджелеса (Калифорния, США) NOBU. После ужина они обнялись на стоянке, словно на прощание, но потом поехали вместе в одной машине.

По информации от собственных источников Аврил Лавин и Tyga в последнее время часто проводят время вместе. Впрочем, до конца не понятно, являются ли эти отношения личными или деловыми.

О своей помолвке с 35-летним рок-музыкантом Mod Sun Аврил в последнее время не рассказывала. До этого 38-летняя певица была дважды замужем. Что касается Tyga, то у него сейчас нет серьезных отношений. До этого он встречался со звездой шоу "Семейка Кардашьян" Кайли Дженнер. Впрочем, парочка рассталась еще в 2017 году.

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Фото: TMZ