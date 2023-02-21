Заручену Авріл Лавін підловили за обіймами з репером Tyga

Канадська співачка Авріл Лавін

В березні минулого року рок-музикант Mod Sun зробив пропозицію канадській співачці Авріл Лавін. І поки зірки готуються до весілля, папараці підловили артистку за обіймами з репером Tyga.

Про це повідомляє таблоїд TMZ.

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Авріл Лавін і Tyga повечеряли разом в одному з найпопулярніших серед знаменитостей ресторанів Лос-Анджелеса (Каліфорнія, США) NOBU. Після вечері вони обійнялися на стоянці, ніби на прощання, але потім поїхали разом в одній машині.

За інформацію від власних джерел Авріл Лавін і Tyga останнім часом часто проводять час разом. Втім, до кінця не зрозуміло, чи є ці стосунки особистими, чи діловими.

Про свої заручини з 35-річним рок-музикантом Mod Sun Авріл останнім часом не розповідала. До цього 38-річна співачка була двічі в шлюбі. Щодо Tyga, то в нього не має зараз серйозних стосунків. До цього він зустрічався з зіркою шоу "Сімейка Кардаш’ян" Кайлі Дженнер. Втім парочка розсталась ще 2017 року.

Нагадаємо, раніше ми писали, що подруга Джіджі Хадід назвала причину, чому модель розійшлась з голлівудським актором Леонардо Ді Капріо.

Фото: TMZ